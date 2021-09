CABASSE GROUP : LANCEMENT DE THE PEARL PELEGRINA, UN SYSTÈME CONNECTÉ HAUTE-FIDÉLITE D'EXCEPTION, NOUVEAU FLEURON ACCOUSTIQUE DE LA GAMME THE PEARL DE CABASSE

La gamme d'enceintes connectées THE PEARL : au cœur de succès commercial et de la forte croissance de Cabasse (+28% en 2020 et +75% au 1er semestre 2021), marque leader d'audio haut de gamme

À l'occasion des 70 ans de la marque Cabasse, Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), est heureux de dévoiler le nouveau fleuron de sa gamme d'enceintes connectées : THE PEARL PELEGRINA, un système connecté Haute-Fidélité, quintessence du savoir-faire acoustique unique de la marque et des dernières technologies connectées.

Véritable Masterpiece de la collection d'enceintes connectées THE PEARL – la plus large gamme d'enceintes connectées High End du marché – The PEARL PELEGRINA est une enceinte luxueuse, au design moderne et compact, combinant le meilleur du son et des technologies Cabasse, pour une expérience d'écoute exceptionnelle : précision, pureté et capacité dynamique hors-norme.

Ainsi nommée en référence à une perle rare de 55 carats découverte en 1913 et surnommée « l'Incomparable », The PEARL PELEGRINA verra ses 70 premiers exemplaires, pour fêter les 70 ans de Cabasse, dotés d'une plaque numérotée, présente sur chacune des deux enceintes de cette série exclusive. The PEARL PELEGRINA mesure près d'1,30 mètre de hauteur, la sphère et le socle 48 cm de diamètre.

Dessinées, conçues, fabriquées en France, et testées une à une avec le plus grand soin en chambre sourde dans les ateliers de la marque en Bretagne, ces enceintes seront commercialisées au prix de 25 000 € la paire – en noir métallisé ou blanc nacré – et seront disponibles en France à partir du mois d'octobre 2021.

Lire le communiqué de presse Cabasse pour le lancement de THE PEARL PELEGRINA

THE PEARL : une gamme d'enceintes connectées au cœur du succès commercial de Cabasse

Depuis 2018 et le lancement de THE PEARL, première enceinte tri-coaxiale connectée de la marque, de sa petite sœur THE PEARL AKOYA en 2019 et de THE PEARL SUB, 1er caisson de basses actif connecté 2.1, en 2020, cette gamme d'enceintes connectées actives haute-résolution porte l'hyper-croissance des ventes de Cabasse.

Après avoir réalisé 28% de croissance de ses ventes en 2020, la division Cabasse Audio a accéléré en 2021 avec d'ores et déjà une progression de 75% au 1er semestre de l'année 2021.

Le formidable succès de la gamme THE PEARL permet également à la marque française d'accélérer ses ventes à l'export, avec la signature d'accords majeurs de distribution aux États-Unis, pays dans lequel la marque n'était plus représentée, mais aussi au Royaume-Uni, en Corée du sud et en Australie.

Agenda financier

Résultats semestriels 2021 27 septembre 2021 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021 8 novembre 2021 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021 1er février 2022 Résultats annuels 2021 20 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

