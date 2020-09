CABASSE GROUP (ex AWOX) : TRANSFERT DES ACTIONS CABASSE GROUP SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH EFFECTIF LE 30 SEPTEMBRE 2020

Nouveau code mnémonique : ALCG - code ISIN inchangé : FR0013530102

Publication des comptes semestriels 2020 décalée au 30 septembre 2020 après Bourse

Cabasse Group (ex-AwoX - Euronext - FR0013530102), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), informe que le transfert de la cotation des titres Cabasse Group sur le marché Euronext Growth Paris sera effectif à compter de la séance de Bourse du 30 septembre 2020. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

A compter du 30 septembre 2020, le nouveau code mnémonique de l'action Cabasse Group sera ALCG. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0013530102. Par ailleurs, l'action Cabasse Group restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la société réunis en assemblée générale mixte le 29 juillet 2020, et mis en œuvre par le Conseil d'administration lors de sa réunion le même jour.

Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à Cabasse Group d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de la Société. Le transfert va en effet permettre de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers (lire les communiqués de presse des 18 juin 2020 et 30 juillet 2020 relatifs au transfert de la cotation sur le marché Euronext Growth Paris.

En outre, ce transfert vise également à opérer un retour vers le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés, et ce dès la publication des comptes semestriels au 30 juin 2020. En conséquence, la publication des comptes semestriels 2020, initialement prévue le 28 septembre 2020 après la clôture des marchés d'Euronext est décalée après le transfert, le 30 septembre 2020 après la clôture des marchés d'Euronext. Les autres dates de l'agenda financier sont inchangées.

Le document d'information relatif au transfert de la cotation des actions Cabasse Group sur le marché Euronext Growth Paris sera disponible sur le site internet Cabassegroup-bourse.com, onglet Documents, rubrique Autres dossiers ainsi que sur le site internet d'Euronext dès aujourd'hui.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

14 septembre 2020 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth 28 septembre 2020 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions Cabasse Group sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions Cabasse Group sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 30 septembre 2020

avant l'ouverture des marchés Radiation des actions Cabasse Group sur Euronext Paris

Admission des actions ordinaires Cabasse Group sur Euronext Growth Paris

Cabasse Group est accompagnée dans son transfert sur Euronext Growth Paris par Gilbert Dupont en tant que Listing sponsor et par Fieldfisher Paris en tant que conseil juridique.

Agenda financier 2020

Résultats semestriels 2020 30 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Cabasse Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr