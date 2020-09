CABASSE GROUP (ex AWOX) : PREMIER JOUR DE COTATION DES ACTIONS CABASSE GROUP REGROUPEES LE 17 SEPTEMBRE 2020

Regroupement de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle regroupée

Cabasse Group (ex-AwoX - Euronext - FR0013530102), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), informe de la 1ère cotation ce jour, à compter de la séance de Bourse du 17 septembre 2020, des actions Cabasse Group regroupées, à raison de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle. Cette opération technique vise à permettre de réduire la volatilité excessive du titre.

Les opérations de regroupement ont débuté le lundi 17 août 2020 pour s'achever le mercredi 16 septembre 2020, dernier jour de cotation des actions anciennes.

Cabasse Group rappelle les principales modalités de cette opération de regroupement :

Nombre d'actions soumises au regroupement : 10 127 265 titres

Valeur nominale des actions soumises au regroupement : 0,25 €

Code ISIN des actions soumises au regroupement : FR0011800218

Cours de Bourse des actions soumises au regroupement : 1,085 € 1

Parité d'échange : 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes

Nombre d'actions nouvelles regroupées : 2 531 816 titres

Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR0013530102

Valeur nominale des actions regroupées : 1,00 €

Cours de Bourse théorique des actions regroupées : 4,34 €1

Cette opération est sans impact sur la valeur des titres Cabasse Group détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire s'est vu attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle regroupée contre 4 actions anciennes.

Les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 4 seront indemnisés dans un délai de 30 jours à partir du 17 septembre 2020 par leur intermédiaire financier.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits.

S'agissant des droits de vote, seul le regroupement d'actions anciennes qui disposaient chacune d'un droit de vote double du fait de leur inscription au nominatif depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire, donnent droit à des actions nouvelles disposant d'un droit de vote double, étant précisé que lors du regroupement d'actions anciennes inscrites au nominatif depuis moins de 2 ans, l'action nouvelle créée conservera une ancienneté d'inscription au nominatif calculée sur la plus récente des dates d'inscription des 4 actions anciennes ainsi regroupées.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Cabasse Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

1 sur la base du cours de clôture de l'action Cabasse Group au 16 septembre 2020.