CABASSE GROUP (ex AWOX) : FORTE CROISSANCE DE +19% DE L'ACTIVITÉ AU 3ÈME TRIMESTRE QUI TÉMOIGNE DE LA BONNE DYNAMIQUE DU MARCHÉ DES EQUIPEMENTS DÉDIÉS À LA MAISON INTELLIGENTE

Confirmation de la forte croissance de Cabasse Audio (+64% au 3 ème trimestre) avec le succès des enceintes connectées actives haute-définition, THE PEARL et THE PEARL AKOYA

Retour à la croissance de la division Chacon & DIO Home au 3ème trimestre à +6% (vs. -25% au 2ème trimestre impacté par la fermeture des magasins), boostée par les nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2020.

Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe à compter de cette date. En conséquence le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (et neuf mois 2020) exclut ce périmètre cédé à compter du 14 septembre 2020.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes françaises 3ème trimestre 20191 3ème trimestre 2020 Variation en % Neuf mois 20191 Neuf mois 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 6 861 8 137 +19% 20 971 19 945 -5% Chacon & DIO Home 4 920 5 233 +6% 14 777 13 020 -12% Cabasse Audio 1 215 1 987 +64% 3 658 4 629 +27% AwoX Home & Technologies 726 916 +26% 2 536 2 297 -9%

1 Consécutivement au transfert de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris, Cabasse Group applique désormais le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés. Les données comparatives de l'exercice 2019, initialement établies et publiées en normes IFRS, ont été retraitées selon les normes comptables françaises. Ces retraitements conduisent à un écart de +26 K€ sur le chiffre d'affaires 9 mois retraité.

Au 3ème trimestre de son exercice 2020, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 M€ en forte progression de +19% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Toutes les divisions du groupe ont renoué avec la croissance au cours du trimestre écoulé, dans le sillage du mois de juin qui avait marqué un retour à la normale des activités après deux mois de fermeture partielle ou totale des enseignes de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée) pendant le confinement.

A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 19,9 M€, en recul désormais limité de -5% contre -16% au 1er semestre.

Activité par division

Division la plus pénalisée par la crise sanitaire et la fermeture totale ou partielle des points de vente physiques pendant près de deux mois (rappel : chiffre d'affaires en repli de -25% au 2ème trimestre), Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires de 5,2 M€ au 3ème trimestre, en croissance de +6% sur la période. La croissance de cette division témoigne de la bonne dynamique du marché des équipements dédiés à la maison intelligente, renforcée par la commercialisation de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (prise électrique connectée hybride, caméras IP Wi-Fi, etc.), issues des synergies de développement. Tous ces produits contribuent à l'accroissement des marges de la division grâce aux innovations technologiques apportées par le groupe.

Pour le segment de la sécurité (vidéo protection), le groupe a ainsi récemment lancé sa 1ère gamme de sonnettes 100% sans-fil et connectées (wifi et DiO 433MHz) DIOBELL. Ces sonnettes connectées DIOBELL offrent la possibilité de répondre aux personnes (avec photo de l'individu selon le modèle) qui viennent sonner chez soi, depuis son smartphone ou sa tablette, sans travaux de câblages.

Sur 9 mois, la division Chacon & DIO Home limite désormais son recul à -12% par rapport à la même période de l'an dernier (vs. -21% à l'issue du 1er semestre 2020).

Freinée au 2ème trimestre (-2%) par la crise sanitaire malgré le succès de la nouvelle gamme d'enceintes connectées actives haute-définition, la division Cabasse Audio a renoué avec une forte croissance au 3ème trimestre, toujours portée par les ventes de THE PEARL et THE PEARL AKOYA. A fin septembre, la division affiche désormais une croissance de +27% depuis le début de l'exercice 2020. Au 4ème trimestre, elle bénéficiera en outre du lancement, en décembre 2020, de THE PEARL SUB,

le 1er caisson de basses actif connecté 2.1 capable d'apporter un maximum de dynamique, avec des basses profondes, un son optimisé pour chaque enceinte, une correction de salle digne d'un auditorium et du streaming haute résolution.

Nouvel écrin dans la gamme Lifestyle, THE PEARL SUB apporte aux enceintes Cabasse (iO3, Riga 2 et Baltic 5) des caractéristiques incomparables sur le marché : une dynamique phénoménale, une technologie brevetée DEAP qui optimise le signal numérique des 3 enceintes et une touche de modernité pour connecter les enceintes à tous les services de streaming du moment (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal, etc.).

Enfin, la division AwoX Home & Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 0,9 M€ au 3ème trimestre, en croissance trimestrielle de +26% grâce à la mise sur le marché depuis le 2ème trimestre d'une nouvelle génération de modules de lighting. Sur 9 mois, la division affiche désormais un repli de -9%. La cession des activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) est effective depuis le 14 septembre 2020. Le périmètre cédé a représenté 0,6 M€ du chiffre d'affaires consolidé de la division au 3ème trimestre 2020 et 1,8 M€ du chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois.

Perspectives

Une fois le choc de la crise sanitaire passé, le groupe a renoué avec une croissance soutenue au 3ème trimestre, dans le sillage des résultats du mois de juin.

Du fait de sa position parmi les leaders européens de l'univers de la Smart Home, Cabasse Group tire pleinement parti de l'évolution des modes de vie et des nouvelles façons de travailler, imposés par la pandémie. Avec une présence accrue à leur domicile, conséquence à la fois des mesures de confinement et de la démocratisation du télétravail, les individus consacrent aujourd'hui plus de budget à l'aménagement et à l'équipement de leur domicile, à travers des enceintes connectées, des accessoires électriques ou des solutions pour la sécurité et le confort de la maison.

La généralisation, depuis le mois d'octobre 2020, du dispositif de rénovation énergétique MaPrimRenov, qui permet de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif, devrait bénéficier aux ventes d'équipements de domotique Dio.

Dans cet environnement porteur, Cabasse Group poursuit sa feuille de route en visant l'accroissement des synergies technologiques entre ses activités, à partir de sa plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, et l'accélération des synergies industrielles.

Agenda financier

Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Cabasse Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr