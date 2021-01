CABASSE GROUP (ex AWOX) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2020 :

11 219 titres Cabasse Group

23 277,37 euros en espèces

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 230 733 titres 558 304,31 euros 1 413 transactions VENTE 250 345 titres 567 298,55 euros 1 449 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

57 831 titres Cabasse Group

14 283,13 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

16 441 titres Cabasse Group

110 989,06 euros en espèces

Cabasse Group rappelle avoir procédé à un regroupement de ses actions le 17 septembre 2020, à raison de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Annexe

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 413 230 733 558 304,31 1 449 250 345 567 298,55 01/07/2020 9 1118 958,8 9 885 762,78 02/07/2020 5 1159 994,89 2 556 485,94 03/07/2020 4 656 557,67 8 1247 1073,92 06/07/2020 9 1598 1369,81 5 1091 943,17 07/07/2020 4 821 698,59 3 411 350,25 08/07/2020 10 1788 1508 6 1203 1017,02 09/07/2020 10 1574 1308,94 8 1208 1010,98 10/07/2020 7 1226 1021,01 6 1868 1554,18 13/07/2020 8 1765 1457,36 7 2735 2271,14 14/07/2020 4 700 578,2 6 2291 1938,19 15/07/2020 9 1277 1051,86 20 4090 3437,65 16/07/2020 11 1398 1159,22 3 900 749,34 17/07/2020 9 1318 1111,47 30 6749 5753,52 20/07/2020 19 3904 3239,93 16 3885 3297,59 21/07/2020 6 811 668,51 7 1484 1238,25 22/07/2020 13 2701 2236,7 13 1186 986,51 23/07/2020 7 578 475,52 8 1210 1001,88 24/07/2020 11 1753 1427,99 16 4790 4006,84 27/07/2020 12 1647 1371,62 8 1995 1673,81 28/07/2020 11 1160 962,57 7 1145 970,5 29/07/2020 9 1448 1225,15 21 3433 2943,45 30/07/2020 13 2302 1928,85 9 1321 1125,1 31/07/2020 3 37 30,71 6 514 431,86 03/08/2020 8 1228 1034,47 10 1229 1039 04/08/2020 9 2347 1960,92 9 2534 2129,83 05/08/2020 4 705 588,53 1 1 0,84 06/08/2020 8 2885 2469,85 17 3108 2671,64 07/08/2020 8 1424 1241,73 8 2214 1938,36 10/08/2020 10 1620 1411,34 3 600 529,98 11/08/2020 6 1594 1360,96 5 839 724,22 12/08/2020 7 491 422,16 9 1263 1110,43 13/08/2020 8 2799 2468,16 5 1694 1525,79 14/08/2020 8 611 532,18 1 200 176 17/08/2020 8 1271 1128,39 8 1817 1625,49 18/08/2020 17 1750 1548,93 7 1824 1630,47 19/08/2020 9 1687 1496,88 5 1371 1222,93 20/08/2020 8 4271 3786,24 7 3561 3178,9 21/08/2020 5 599 526,7 1 150 133,2 24/08/2020 4 326 283,42 9 1528 1340,97 25/08/2020 10 4108 3597,38 16 4600 4043,86 26/08/2020 4 1269 1114,06 13 3549 3119,22 27/08/2020 7 3000 2620,2 4 291 253,55 28/08/2020 6 650 562,58 22 3440 3007,59 31/08/2020 0 0 0 8 720 639,29 01/09/2020 14 1869 1644,72 2 500 445,8 02/09/2020 8 1504 1320,96 12 2050 1818,35 03/09/2020 3 1200 1092,6 16 3469 3152,28 04/09/2020 10 2543 2297,09 9 2422 2193,61 07/09/2020 2 900 880,56 39 16004 15922,38 08/09/2020 30 15405 15183,17 22 10389 10561,46 09/09/2020 11 4450 4345,87 7 1940 1921,38 10/09/2020 13 5188 5191,63 50 10121 10749,51 11/09/2020 16 4423 4968,8 18 4758 5426,02 14/09/2020 11 1970 2256,24 10 1324 1572,91 15/09/2020 27 7250 7707,48 3 2200 2372,92 16/09/2020 6 5000 5300 5 3000 3240 17/09/2020 27 2439 10650,38 31 2654 11703,08 18/09/2020 67 7400 31425,58 11 2259 9317,25 21/09/2020 26 978 3648,14 8 762 2756,92 22/09/2020 1 100 348 11 1390 4863,33 23/09/2020 0 0 0 8 706 2572,1 24/09/2020 9 600 2230,98 6 699 2580,64 25/09/2020 21 2000 7385,4 4 513 1910,05 28/09/2020 4 382 1364,12 6 923 3326,03 29/09/2020 7 1198 4265,36 8 1698 6087,67 30/09/2020 18 2907 10234,09 4 220 787,93 01/10/2020 5 712 2505,74 17 4235 15764,79 02/10/2020 12 1266 4739,9 4 270 1047,6 05/10/2020 27 1339 5048,3 15 732 2732,19 06/10/2020 12 1229 4536,73 25 1822 6725,55 07/10/2020 13 1082 4044,62 4 226 859,7 08/10/2020 10 2477 9229,3 7 1065 4061,06 09/10/2020 6 673 2504,64 5 1390 5234,32 12/10/2020 7 695 2629,39 11 2694 10195,17 13/10/2020 12 1131 4264,55 3 478 1808,18 14/10/2020 12 951 3544,47 7 1660 6306,51 15/10/2020 5 288 1091,75 2 101 379,76 16/10/2020 12 607 2277,89 5 1282 4816,22 19/10/2020 27 2488 9112,3 10 961 3520,82 20/10/2020 2 275 1070,11 31 2151 8222,63 21/10/2020 17 2211 9433,23 42 3921 16812,07 22/10/2020 34 6325 27220,9 35 7043 30397,59 23/10/2020 15 4718 20917,72 17 2199 9809,08 26/10/2020 40 4234 17185,81 8 1248 5182,07 27/10/2020 13 947 3532,03 13 1203 4340,3 28/10/2020 47 2333 8159,67 20 2419 8318,46 29/10/2020 17 391 1358,14 22 1955 6778,96 30/10/2020 9 913 3329,62 14 446 1637,49 02/11/2020 7 599 2166,16 11 1532 5673,3 03/11/2020 0 0 0 0 1221 4450,79 04/11/2020 0 687 2542,52 0 475 1763,72 05/11/2020 8 1550 5689,43 6 2055 7546,78 06/11/2020 2 316 1159,59 10 885 3263 09/11/2020 2 540 1983,85 16 1352 5057,83 10/11/2020 5 1994 7892,45 14 2142 8534,58 11/11/2020 8 600 2387,82 12 1152 4647,51 12/11/2020 8 2045 8006,79 1 250 1010 13/11/2020 24 2581 9748,95 18 906 3349,84 16/11/2020 2 700 2628,78 14 1343 5059,22 17/11/2020 1 400 1504 9 1739 6624,37 18/11/2020 6 439 1703,1 6 611 2372,57 19/11/2020 3 555 2159,34 14 1476 5771,75 20/11/2020 1 220 888,91 12 1921 7794,27 23/11/2020 5 1400 5653,06 3 254 1028,27 24/11/2020 16 1851 7428,8 7 1379 5580,12 25/11/2020 6 439 1732,29 4 238 940,1 26/11/2020 5 775 3050,48 3 795 3154,96 27/11/2020 7 565 2230,51 13 1295 5145,55 30/11/2020 5 2393 9384,63 7 973 3864,27 01/12/2020 4 569 2238,9 39 3852 15550,52 02/12/2020 10 957 4165,44 7 902 3941,65 03/12/2020 7 1003 4403,17 14 1004 4428,74 04/12/2020 4 822 3607,68 3 224 985,11 07/12/2020 5 828 3639,39 15 950 4218,19 08/12/2020 16 540 2380 4 269 1188,71 09/12/2020 20 2716 11831,17 14 1891 8195,03 10/12/2020 14 2198 9461,51 5 1371 5950,14 11/12/2020 14 1163 4940,54 6 725 3139,25 14/12/2020 0 1669 7047,35 0 1221 5192,06 15/12/2020 16 954 3969,31 4 1057 4390,78 16/12/2020 9 1313 5425,97 10 612 2543,41 17/12/2020 4 576 2366,09 9 587 2422,55 18/12/2020 9 683 2810 23 2101 8802,56 21/12/2020 0 3179 13008,79 0 2947 12614,93 22/12/2020 5 522 2167,19 5 451 1880,22 23/12/2020 15 4439 18271,81 13 2199 9137,94 24/12/2020 3 390 1599,51 8 970 3995,43 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 21 3204 13017,21 24 3169 12986,25 29/12/2020 15 1625 6634,88 9 1516 6218,18 30/12/2020 28 1268 5325,22 40 4099 17283,84 31/12/2020 31 5101 21075,29 18 2002 8302,69