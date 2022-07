CABASSE GROUP : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG) , groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 :

21 698 titres Cabasse Group

21 566,67 € en espèces

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 64 135 titres 234 405,58 € 748 transactions VENTE 62 849 titres 228 569,52 € 657 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 412 titres Cabasse Group

27 402,73 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

16 441 titres Cabasse Group

110 989,06 € en espèces

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform , et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 748 64 135 234 405,58 657 62 849 228 569,52 03/01/2022 2 450 1908 16 775 3304,76 04/01/2022 9 1285 5534,62 8 1608 6981,94 05/01/2022 0 338 1451,07 0 795 3412,06 06/01/2022 7 350 1499,44 1 3 12,89 07/01/2022 7 615 2626,6 1 30 128,4 10/01/2022 8 775 3267,4 4 500 2125 11/01/2022 14 939 3934,97 1 119 499,21 12/01/2022 0 0 0 37 4708 20157,3 13/01/2022 2 229 1051,11 5 473 2183,65 14/01/2022 12 689 3161,68 0 0 0 17/01/2022 2 154 702,93 3 200 914 18/01/2022 2 120 547,2 4 375 1721,1 19/01/2022 0 1359 6194,05 0 485 2222,12 20/01/2022 2 4 17,7 3 200 892,98 21/01/2022 0 1838 8164,03 0 472 2115,5 24/01/2022 0 1769 7222,47 0 896 3727,18 25/01/2022 9 745 3036,4 0 0 0 26/01/2022 6 520 2110,99 6 720 2916,65 27/01/2022 0 0 0 0 424 1722,42 28/01/2022 12 907 3671,35 2 299 1216,93 31/01/2022 14 1043 4198,08 7 1280 5153,66 01/02/2022 0 783 3156,12 0 400 1612 02/02/2022 1 100 425 25 1890 7830,84 03/02/2022 12 1606 6775,71 5 359 1514,76 04/02/2022 11 681 2762,14 3 52 210,64 07/02/2022 11 675 2692,98 4 299 1191,1 08/02/2022 7 266 1059,8 0 0 0 09/02/2022 0 0 0 0 2758 11170,18 10/02/2022 10 1079 4330,35 9 1043 4320,63 11/02/2022 4 227 953,85 0 0 0 14/02/2022 0 1607 6478,46 0 909 3816,16 15/02/2022 11 466 1856,17 6 1015 4053,61 16/02/2022 8 445 1859,43 3 215 907,3 17/02/2022 11 679 2813,1 2 370 1537,35 18/02/2022 11 771 3138,74 0 0 0 21/02/2022 28 1874 7224,08 7 917 3520,27 22/02/2022 16 526 1940,47 15 619 2336,91 23/02/2022 12 1067 4002,42 10 356 1344,79 24/02/2022 27 932 3237,02 8 720 2426,9 25/02/2022 5 190 647,9 18 1206 4247,41 28/02/2022 4 373 1377,86 6 587 2176,95 01/03/2022 15 1004 3688,19 0 0 0 02/03/2022 11 1404 4898,7 16 1438 4991,3 03/03/2022 9 1127 3838,67 13 805 2734,67 04/03/2022 13 945 3161,78 2 107 360,74 07/03/2022 26 1329 3966,8 11 611 1745,32 08/03/2022 3 164 483,8 5 614 1827,88 09/03/2022 3 300 879 14 950 2840,12 10/03/2022 1 70 212,1 13 1280 3923,46 11/03/2022 1 100 309,5 12 1095 3508,49 14/03/2022 8 545 1779,7 11 659 2171,6 15/03/2022 4 171 569,57 1 37 123,21 16/03/2022 0 215 713,31 0 320 1062,75 17/03/2022 4 125 416 7 172 574,03 18/03/2022 3 201 667,32 9 274 914,94 21/03/2022 1 2 6,92 24 1507 5181,82 22/03/2022 1 50 178 9 520 1897,84 23/03/2022 7 291 1090,35 3 111 416,81 24/03/2022 0 608 2263,77 0 125 467,5 25/03/2022 1 8 29,44 2 50 184,52 28/03/2022 1 1 3,68 5 291 1074,08 29/03/2022 5 340 1260,99 7 451 1680,56 30/03/2022 4 280 1044,4 3 596 2226,48 31/03/2022 15 476 1775,86 2 200 749,76 01/04/2022 4 574 2135,11 9 903 3373,43 04/04/2022 0 30 112,8 0 52 196,04 05/04/2022 0 0 0 4 269 1016,42 06/04/2022 7 459 1728,04 2 76 287,28 07/04/2022 10 1091 4026,34 4 167 616,41 08/04/2022 0 0 0 2 77 272,58 11/04/2022 4 550 1948,21 4 723 2566,72 12/04/2022 0 209 746,13 0 0 0 13/04/2022 0 0 0 3 232 830,56 14/04/2022 0 0 0 2 195 698,1 19/04/2022 2 212 773,67 11 921 3369,02 20/04/2022 5 456 1689,48 5 613 2279,69 21/04/2022 24 2132 7650,68 1 244 841,8 22/04/2022 3 134 468,95 4 500 1753 25/04/2022 2 62 218,06 4 600 2116,02 26/04/2022 4 616 2177,31 2 100 350 27/04/2022 3 78 273,77 10 1161 4102,05 28/04/2022 12 1173 4118,29 2 30 104,7 29/04/2022 4 330 1151,01 2 152 532 02/05/2022 18 1543 5231,23 7 220 719,86 03/05/2022 4 552 1944,2 7 1392 4988,51 04/05/2022 12 791 2763,36 1 50 175 05/05/2022 7 590 2033,49 2 21 72,24 06/05/2022 8 419 1431,68 1 1 3,4 09/05/2022 9 1041 3413,02 8 135 448,94 10/05/2022 0 0 0 2 162 530,11 11/05/2022 17 942 3005,83 3 41 133,78 12/05/2022 11 554 1682,78 2 263 804,78 13/05/2022 7 426 1280,73 5 307 924,07 16/05/2022 5 490 1471,18 1 102 308,04 17/05/2022 5 335 994,31 1 50 150,5 18/05/2022 1 100 300 2 204 614,04 19/05/2022 10 554 1635,96 9 136 401,89 20/05/2022 3 215 633,37 5 151 448,47 23/05/2022 0 0 0 1 4 11,96 24/05/2022 7 824 2448,68 3 15 44,25 25/05/2022 1 100 295 2 150 444 26/05/2022 2 696 2068,09 10 1753 5278,81 27/05/2022 0 0 0 8 649 1992,37 30/05/2022 4 664 2028,06 7 88 271,04 31/05/2022 3 57 174,42 6 356 1092,92 01/06/2022 4 105 320,68 1 70 214,2 02/06/2022 4 209 637,45 7 962 2962,09 03/06/2022 13 1829 5553,21 10 935 2843,71 06/06/2022 2 200 600 3 173 518,86 07/06/2022 1 50 150 3 800 2402,48 08/06/2022 7 484 1450,16 14 760 2309,41 09/06/2022 1 44 130,68 9 926 2766,98 10/06/2022 2 235 703,59 2 255 767,55 13/06/2022 15 704 2059,27 7 61 177,77 14/06/2022 12 495 1381,2 2 201 560,79 15/06/2022 1 48 131,52 3 150 411 16/06/2022 9 391 1065,67 8 221 613,78 17/06/2022 4 450 1224,99 3 334 905,71 20/06/2022 0 0 0 0 904 2499,83 21/06/2022 0 0 0 0 102 281,52 22/06/2022 0 350 964,99 0 0 0 23/06/2022 5 390 1065,44 5 987 2722,05 24/06/2022 0 0 0 5 275 766,01 27/06/2022 0 0 0 11 485 1382,4 28/06/2022 1 51 147,39 3 301 871,91 29/06/2022 3 227 659,16 5 339 991,13 30/06/2022 13 642 1837,4 4 53 152,11

