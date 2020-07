Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CA en baisse au T2 pour SMCP, pas de prévision pour 2020 Reuters • 29/07/2020 à 07:37









29 juillet (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA : * ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU 2E TRIMESTRE EN BAISSE DE 45,8% EN DONNÉES PUBLIÉES ; 47.0% EN ORGANIQUE * FAIT ÉTAT D'UNE POURSUITE DE L'AMÉLIORATION PROGRESSIVE DES VENTES EN CHINE CONTINENTALE AU COURS DU T2 ET D'UNE REPRISE DE LA CROISSANCE DES VENTES EN JUIN * ANNONCE QUE SUR LES SIX PREMIERS MOIS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ S'EST ÉTABLI À 372,8 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 33,5% EN ORGANIQUE * A LA FIN JUILLET, 99% DES MAGASINS DU GROUPE SONT OUVERTS * LES RISQUES LIÉS À DE NOUVELLES MESURES LOCALES DE CONFINEMENT CONTRE LE CORONAVIRUS RESTENT PRÉSENTS, NOTAMMENT AUX ÉTATS-UNIS, À HONG-KONG ET À PÉKIN * NE COMMUNIQUE PAS DE PRÉVISIONS POUR 2020 DU FAIT DE L'INCERTITUDE ÉLEVÉE SUR LA DURÉE DE LA PANDÉMIE Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%