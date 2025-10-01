C4 Therapeutics grimpe après un partenariat avec Pfizer pour un essai de thérapie anticancéreuse

1er octobre - ** Les actions du développeur de médicaments C4 Therapeutics CCCC.O augmentent de 8 % à 2,40 $ avant le marché

** La société déclare avoir conclu un partenariat avec Pfizer PFE.N pour tester une thérapie combinée contre le cancer

** CCCC testera son médicament, le cemsidomide, avec l'elranatamab de Pfizer chez des patients atteints de myélome multiple, un type de cancer du sang, qui ont déjà reçu au moins un traitement antérieur

** Dans le cadre de cet accord, Pfizer fournira gratuitement l'elranatamab, vendu sous le nom de marque Elrexfio, tandis que C4 Therapeutics dirigera et parrainera l'essai de stade précoce, qui devrait débuter au deuxième trimestre 2026

** À la clôture précédente, l'action a baissé de 38 % depuis le début de l'année