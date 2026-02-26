C3.ai supprime 26% de son personnel mondial dans le cadre de la restructuration menée par le nouveau directeur général

Le fournisseur de logiciels C3.ai

AI.N a déclaré qu'il réduisait 26% de sa main-d'œuvre mondiale dans le cadre d'un effort de restructuration sous la direction du nouveau directeur général Stephen Ehikian, et a également prévu des ventes inférieures aux estimations pour le trimestre en cours, ce qui a entraîné une baisse de 20% de ses actions dans les échanges prolongés.

La société, qui comptait environ 1 181 employés à temps plein au 30 avril 2025, a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à enregistrer environ 10 à 12 millions de dollars de frais de restructuration ce trimestre, et qu'elle visait à réduire les coûts non liés aux salaires d'environ 30 % d'ici la fin de 2027.

Pour le troisième trimestre, la perte nette ajustée par action de C3.ai de 40 cents a été plus importante que l'estimation moyenne des analystes d'une perte de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

"Il était clair pour moi que nous n'étions pas organisés de manière appropriée. Nous avons réduit notre structure de coûts et notre consommation de trésorerie. Nous avons restructuré et aplati l'organisation des ventes", a déclaré M. Ehikian, qui a pris ses fonctions en septembre.

C3.ai prévoit un chiffre d'affaires de 48 à 52 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est nettement inférieur aux estimations de 77,47 millions de dollars.

C3.ai prévoit une perte d'exploitation annuelle ajustée d'environ 219,5 millions de dollars à 227,5 millions de dollars, par rapport à une perte de 324,4 millions de dollars déclarée pour l'exercice 2025.