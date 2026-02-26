C3 AI s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur à ses estimations pour le quatrième trimestre et réduit ses effectifs de 26%

26 février - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI AI.N chutent de 22,7 % à 7,97 $ en pré-commercialisation

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 48 millions de dollars à 52 millions de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est nettement inférieur à l'estimation de 77,47 millions de dollars

** Au moins trois maisons de courtage ont réduit l'objectif de cours sur l'action après les résultats

** D.A. Davidson a déclaré que l'écart par rapport aux prévisions était dû à la perte de revenus liés aux licences de démonstration et à la baisse des abonnements, qualifiant la croissance d'« insaisissable » et réduisant son objectif de cours car il s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires diminue encore plus fortement

** La société a également réduit de 26% sa main-d'œuvre mondiale; elle devrait encourir des charges avant impôts d'environ 10 à 12 millions de dollars au quatrième trimestre - dépôt auprès de la SEC

** A la dernière clôture, l'action a chuté de 23,5 %, après une baisse de 60,8 % en 2025