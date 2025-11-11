C3 AI perd du terrain après la publication d'un rapport sur la vente potentielle de l'entreprise

11 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle d'entreprise C3 AI AI.N glissent de 3,4 % à 15,53 $ avant le marché

** C3 explore la possibilité d'une vente, après le départ du fondateur Thomas Siebel, rapporte Reuters en exclusivité , citant des personnes familières avec le sujet

** Le processus de vente n'en est qu'à ses débuts et d'autres options sont sur la table, y compris la levée de fonds auprès d'investisseurs privés, selon le rapport

** La société fournit une plateforme à des clients tels que Shell et l'armée de l'air américaine pour développer et exploiter des applications d'intelligence artificielle à grande échelle

** C3 a une valeur de marché de 2,22 milliards de dollars - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 53 % cette année