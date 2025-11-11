 Aller au contenu principal
C3 AI perd du terrain après la publication d'un rapport sur la vente potentielle de l'entreprise
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle d'entreprise C3 AI AI.N glissent de 3,4 % à 15,53 $ avant le marché

** C3 explore la possibilité d'une vente, après le départ du fondateur Thomas Siebel, rapporte Reuters en exclusivité , citant des personnes familières avec le sujet

** Le processus de vente n'en est qu'à ses débuts et d'autres options sont sur la table, y compris la levée de fonds auprès d'investisseurs privés, selon le rapport

** La société fournit une plateforme à des clients tels que Shell et l'armée de l'air américaine pour développer et exploiter des applications d'intelligence artificielle à grande échelle

** C3 a une valeur de marché de 2,22 milliards de dollars - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 53 % cette année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

