C3.ai en hausse après la révision à la hausse de Northland Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action de C3.ai AI.N progresse de 4,3% à 12,02 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Northland Capital relève la note du fournisseur de logiciels d'IA d'entreprise à "surperformer"

** Northland Capital estime que le nouveau produit de la société, C3 Code, pourrait lui permettre de conquérir plus rapidement de nouveaux clients et de générer une croissance plus forte de son chiffre d’affaires

** La société de courtage prévoit une accélération de la croissance du chiffre d’affaires à mesure que la demande en IA s’améliore et que davantage de clients augmentent leurs dépenses, ce qui soutient des perspectives de croissance à long terme plus solides

** Elle relève son objectif de cours de 10 à 16 dollars, ce qui implique une prime d’environ 39% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 14,5% depuis le début de l'année