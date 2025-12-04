 Aller au contenu principal
C3 AI chute, la perte du deuxième trimestre s'aggrave
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle C3 AI AI.N en baisse de 1,4 % à 14,8 $ en pré-marché

** La société annonce une perte nette ajustée de 34,8 millions de dollars au T2 , soit 0,25 $/shr, le 3 décembre, contre 7,8 millions de dollars, soit 0,06 $/shr, un an plus tôt

** "Nous avons élaboré un plan d'exécution détaillé... Je pense que l'exécution de ce plan facilitera notre retour à la croissance et fournira une voie claire vers la génération de trésorerie et la rentabilité non-GAAP", déclare le directeur général Stephen Ehikian

** Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 75,1 millions de dollars, grâce à de fortes réservations fédérales et à l'activité des partenaires

** L'action de la société a baissé de 56,4 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

C3.AI RG-A
15,005 USD NYSE +4,38%
