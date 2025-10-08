C.H. Robinson Worldwide chute après la rétrogradation de Citi à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Citi déclasse C.H. Robinson Worldwide CHRW.O de "buy" à "neutral", fait passer le PT à 148 $ contre 134 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 10,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société de logistique C.H. Robinson Worldwide chutent de près de 0,5 % à 133,1 $

** Citi estime qu'avec CHRW se négociant au-dessus de la fourchette haute de sa valorisation historique, la place pour une expansion des multiples qui entraînerait une hausse du cours de l'action est limitée.

** La société de courtage déclare que malgré la mise en œuvre réussie de la technologie de l'IA pour améliorer l'efficacité, il est important que les investisseurs prennent en compte la mesure dans laquelle les courtiers concurrents pourraient adopter des outils d'IA similaires

** TD Cowen réduit le PT de la société à 115 $ contre 116 $, J.P.Morgan augmente le PT à 155 $ contre 126 $

** 15 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur PT médian est de 132 $ - selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ 28,7 % depuis le début de l'année