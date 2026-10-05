C.H. Robinson va racheter RXO pour 5,8 milliards de dollars, se lançant ainsi dans la livraison du dernier kilomètre

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(Ajout d'un commentaire du directeur général à CNBC au paragraphe 3, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4)

par Nandan Mandayam

C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a annoncé lundi qu'elle allait acquérir son concurrent de plus petite taille, RXO RXO.N , pour 5,8 milliards de dollars, sa plus importante opération à ce jour, afin d'étendre sa présence sur le marché nord-américain du courtage routier et de renforcer ses capacités de livraison du dernier kilomètre.

La société de logistique issue de cette fusion, dont le chiffre d’affaires combiné s’élèverait à 25 milliards de dollars, permettrait à C.H. Robinson de gagner en envergure sur le marché fragmenté du fret, ce qui l’aiderait à remporter des contrats d’entreprise plus importants, à améliorer la densité de ses itinéraires et à intégrer les capacités de livraison du dernier kilomètre de RXO afin de répondre à la demande d’expéditions plus rapides et plus fiables.

« RXO dispose de certaines capacités qui, très franchement, ne font pas partie de notre champ d’action chez Robinson… mais qui peuvent s’intégrer parfaitement à nos propres capacités », a déclaré Dave Bozeman, directeur général de C.H. Robinson, lors d’une interview accordée à CNBC.

L’action RXO a bondi de 22 %, tandis que celle de C.H. Robinson a chuté de 13 %.

Les actionnaires de RXO recevraient 17,25 dollars en espèces et 0,0856 action C.H. Robinson pour chaque action RXO, ce qui valorise la société à 30,25 dollars par action, soit une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de vendredi.

RXO serait intégrée à la division « North American Surface Transportation » de C.H. Robinson, qui génère plus des deux tiers de son chiffre d’affaires.

Les courtiers en fret ont bénéficié d’une hausse des tarifs de transport routier aux États-Unis, dans un contexte de pénurie de chauffeurs due à la réglementation, ce qui a stimulé leur chiffre d’affaires.

Toutefois, les fortes fluctuations des prix du diesel pèsent sur les marges, car les surcharges carburant et les tarifs au comptant tardent souvent à suivre la hausse des coûts, ce qui crée une pression à court terme sur la trésorerie.

Cette opération devrait générer 300 millions de dollars de synergies de coûts nettes sur une base annuelle d’ici deux ans et faire progresser le bénéfice par action ajusté d’ici neuf mois, a déclaré C.H. Robinson.

Au cours de l’année écoulée, C.H. Robinson a réduit ses effectifs, les agents IA ayant pris en charge la tarification des expéditions, la coordination des enlèvements et des livraisons, ainsi que le suivi des marchandises en transit.

RXO, quant à elle, a enregistré des pertes annuelles en 2024 et 2025, mais a dépassé les prévisions de bénéfices lors de son dernier trimestre, grâce à une amélioration de sa tarification.

L'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, permettra aux actionnaires de RXO de détenir 11 % de la société issue de la fusion.