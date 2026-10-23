“C'est vraiment génial” : les fans d'Apple réagissent à l'arrivée de l'iPhone Duo en magasin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du titre, ajout de commentaires supplémentaires)

L'iPhone Duo, premier iPhone pliable d'Apple ( AAPL.O ), a été mis en vente vendredi dans les magasins. Des fans et des consommateurs ont fait la queue pour se procurer ce nouvel appareil, de Singapour à Shanghai, en passant par Londres et Berlin.

Les premières critiques ont salué le design du Duo et sa charnière à peine visible, mais ont souligné des compromis au niveau de l'appareil photo, des applications pas encore adaptées au nouvel écran et le fait que l'appareil soit moins pratique pour les tâches rapides lorsqu'il est plié.

Voici les commentaires de quelques fans et clients:

PAUL FRANCIS, 53 ANS, RESPONSABLE D'UNE ASSOCIATION CARITATIVE, DANS LE MAGASIN DE LONDRES:

“Eh bien, certains pensent que c’était de la folie. Moi y compris. J’étais ici dès 21h30 hier soir, sous une pluie battante, pour faire la queue afin d’acheter un nouveau téléphone… Quand un nouvel appareil comme un téléphone à clapet sort chez Apple, c’est quelque chose pour lequel je suis prêt à rester debout sous une pluie battante.”

PATRICIA ALVES, 29 ANS, ADMINISTRATRICE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ, AU MAGASIN DE LONDRES:

“Les vidéos et les avis m’avaient inquiétée, mais en réalité, c’est très bien… La précommande a effectivement été, comme on l’a dit, un “bain de sang”, mais on a réussi à l’avoir.”

JÉRÔME SCHAEFFER, FAN D’IPHONE, DANS LA BOUTIQUE DE BERLIN:

“Le prix est relativement élevé. De nombreuses fonctionnalités logicielles ne sont pas encore disponibles dans l’UE non plus… Cela dit, c’est finalement un très beau morceau de matériel.”

HUGO MARFANI, ÉTUDIANT DE 21 ANS, DANS LA BOUTIQUE DE LONDRES:

“Je suis un fan inconditionnel, j’ai toujours été enthousiasmé par les lancements d’iPhone, mais celui-ci est vraiment génial.”

“Il est bien plus fin que ce que j’imaginais. Et c’est vraiment génial de l’utiliser et de le plier. Il a un clic tellement agréable et satisfaisant.”

PATRICK WOLTER, FAN D’IPHONE, DANS LA BOUTIQUE DE BERLIN:

“Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est d’avoir deux écrans et de pouvoir faire des glisser-déposer entre les deux.”

“J’ai toujours trouvé pénible de devoir transporter une tablette à part… À long terme, cet appareil finira probablement par remplacer les autres appareils (tablettes).”

MARTIN DEMETER, ÉTUDIANT DE 21 ANS, DANS LA BOUTIQUE DE LONDRES:

“Je voulais faire la queue parce que, visiblement, les stocks sont assez limités. Du coup, si j’avais dû attendre, j’aurais dû l’acheter vers janvier. Je ne voulais vraiment pas attendre jusqu’en janvier.”

CAMERON CUTHBERTSON, 33 ANS, TRAVAILLEUR DANS LE SECTEUR CARITATIF, AU MAGASIN DE LONDRES:

“Je pense que le téléphone pliable est la voie de l’avenir, car il offre tellement plus de possibilités que les téléphones traditionnels.”

LIU WEI, 26 ANS, CLIENT ET PROFESSIONNEL DU SECTEUR DE LA SANTÉ, AU MAGASIN DE SHANGHAI:

“Peut-être qu’à première vue, ils (foldables) semblent impressionnants. Mais quand on les utilise au fil du temps, on se rend compte qu’il y a peut-être quelques lacunes au niveau du logiciel… alors j’en ai acheté un le jour de son lancement pour l’essayer.”

LUCAS LI, 36 ANS, CLIENT ET PROFESSIONNEL DU SECTEUR DU JEU VIDÉO, DANS LA BOUTIQUE DE SHANGHAI:

“Maintenant qu’Apple est entré sur le marché, on peut espérer que ces appareils pliables (foldables) se démocratiseront.”

UN EMPLOYÉ DE BUREAU DE 33 ANS, QUI ENVISAGEAIT D’ACHETER LE TÉLÉPHONE DANS LA BOUTIQUE DE TOKYO:

“Son grand écran en fait l’appareil idéal pour regarder des vidéos et lire des mangas.”