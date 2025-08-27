ByteDance valorisé à plus de 330 milliards de dollars - sources

ByteDance, propriétaire de l'application chinoise de vidéos TikTok, s'apprête à lancer un nouveau programme de rachat d'actions destiné à ses employés qui valorisera le géant technologique à plus de 330 milliards de dollars (281,88 milliards d'euros), grâce notamment à la croissance continue de son chiffre d'affaires, selon trois sources proches du dossier.

Le groupe prévoit de proposer à ses employés actuels 200,41 dollars par action dans le cadre du programme de rachat, ont indiqué les sources, soit une augmentation de 5,5% par rapport aux 189,90 dollars par action il y a environ six mois.

Le rachat d'actions devrait être lancé à l'automne.

Ce dernier rachat interviendra à un moment où ByteDance consolide sa position de première entreprise mondiale de réseaux sociaux en termes de chiffre d'affaires, qui a progressé de 25% sur un an au deuxième trimestre à environ 48 milliards de dollars, selon les sources.

La majeure partie du chiffre d'affaires de Bytedance provient du marché chinois, alors que l'entreprise continue de subir des pressions politiques pour céder ses activités aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump a reporté à plusieurs reprises la date limite à laquelle l'entreprise devait vendre ses actifs américains et, la semaine dernière, il a fixé une nouvelle échéance au 17 septembre.

La nouvelle valorisation du groupe et les détails sur la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel n'avaient pas été rapportés auparavant.

Les sources ont demandé à rester anonymes car elles ne sont pas autorisées à divulguer ces informations aux médias.

ByteDance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La valorisation de ByteDance reste toutefois bien inférieure à la capitalisation boursière de Meta META.O , le propriétaire de Facebook, qui s'élève à environ 1.900 milliards de dollars, une différence que les analystes attribuent en grande partie aux risques politiques et réglementaires que le groupe chinois subit aux États-Unis.

ByteDance est une entreprise rentable, mais les activités de TikTok aux États-Unis ont été déficitaires jusqu'à présent, ont déclaré deux des sources interrogées.

TikTok n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters dans l'immédiat.

(Reportage Krystal Hu à San Francisco et Julie Zhu et Kane Wu à Hong Kong ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)