ByteDance valorisé $550 mds avec le projet de cession de la part de General Atlantic -sources

par Echo Wang et Kane Wu

La société d'investissement General Atlantic a décidé de céder une participation dans ByteDance dans le cadre d'une opération qui valorise le géant chinois des réseaux sociaux à 550 milliards de dollars, ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier.

Ce projet de cession est le premier depuis que l'administration de Donald Trump a autorisé en janvier la création d'une coentreprise contrôlée par des investisseurs américains afin d'éviter l'interdiction de TikTok, propriété de ByteDance, aux Etats-Unis.

La valorisation actuelle de ByteDance représente une hausse de 66% depuis le programme de rachat d'actions lancé par le groupe l'an dernier qui valoriserait alors le géant technologique à plus de 330 milliards de dollars.

Elle représente aussi une hausse de 15% au regard de l'opération réalisée en novembre sur le marché secondaire, qui valorisait alors ByteDance à 480 milliards de dollars, selon des sources.

General Atlantic, qui a investi pour la première fois dans ByteDance en 2017, lorsque la société était valorisée à environ 20 milliards de dollars, a entamé le processus de vente d'une partie de ses actions ces dernières semaines et espère conclure la vente en mars, a déclaré l'une des sources.

Les modalités financières du projet de cession de la participation de General Atlantic dans ByteDance et la part que la société d'investissement new-yorkaise détiendra dans le groupe chinois au terme de l'opération ne sont pas connues à ce stade.

Le projet met en exergue la forte augmentation de la valorisation de ByteDance sur le marché non coté et renforce les perspectives pour les autres actionnaires du groupe, qui devraient bénéficier d'une importante manne financière lorsque la société chinoise fera son entrée en Bourse.

Les sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat, tandis que ByteDance n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters. General Atlantic pour sa part a refusé de commenter le projet de cession de sa participation.

(Reportage Echo Wang à New York et Kane Wu à Hong Kong; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)