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ByteDance signe un accord sur les droits d'auteur liés à l'IA avec un syndicat professionnel d'Hollywood
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 16:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ByteDance et la Motion Picture Association ont signé lundi un accord visant à renforcer la protection des droits d’auteur sur les modèles d’IA de génération de vidéos et d’images de l’entreprise chinoise, plusieurs mois après que l’association professionnelle hollywoodienne eut contesté sa gestion de la propriété intellectuelle.

Cet accord, qui porte sur les modèles de génération de vidéos "Seedance" et d’images "Seedream" de ByteDance, fait suite à une lettre de mise en demeure envoyée en février par la MPA concernant ces outils.

* En février, Disney DIS.N et d’autres studios avaient fait part de leurs inquiétudes quant au fait que ces outils d’IA pourraient générer, sans autorisation, des contenus mettant en scène des personnages protégés par le droit d’auteur et des ressemblances de célébrités.

* ByteDance a déclaré que les nouvelles versions des modèles intègrent des protections renforcées en matière de propriété intellectuelle.

* Ces modèles sont proposés via des services tels que TikTok, CapCut et Dreamina.

* La mise en garde de la MPA fait suite à des craintes selon lesquelles Seedance pourrait générer du contenu mettant en scène des personnages de films et de séries télévisées protégés par le droit d’auteur sans autorisation.

* Les deux parties ont déclaré qu’elles continueraient à collaborer sur les mesures de protection des contenus protégés par le droit d’auteur à mesure que la technologie d’IA évolue.

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