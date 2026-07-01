BYD-La France ou l'Espagne pourraient accueillir une deuxième usine, selon un conseiller

par Christoph Steitz et Rachel More

Le groupe chinois BYD

002594.SZ , premier constructeur mondial de véhicules électriques, est sur le point de prendre une décision concernant le rachat d'une usine automobile européenne existante afin d'accélérer son expansion dans la région, a déclaré mercredi un conseiller principal.

"La décision doit être prise très prochainement", a déclaré Alfredo Altavilla, conseiller spécial de BYD pour l’Europe, lors de la conférence Reuters Automotive Europe à Francfort, en référence au projet de réglementation européenne "Made in Europe" visant à stimuler la production locale.

Alfredo Altavilla a indiqué que l’Espagne et la France étaient des candidates pour des investissements dans des sites désaffectés, qui impliquerait l’acquisition d’une usine existante auprès d’un constructeur automobile traditionnel, une décision étant attendue prochainement.

"Cette semaine, deux de nos équipes mènent des prospections dans différentes juridictions ; nous sommes donc sur le point de conclure", a-t-il déclaré, remettant en question la compétitivité des sites de production allemands, qui sont eux aussi confrontés à une sous-utilisation de leurs capacités.

Ses commentaires interviennent alors que les constructeurs automobiles établis cherchent des moyens de remédier à la surcapacité tout en investissant massivement dans le développement de produits et de technologies telles que les batteries et les logiciels.

Stellantis STLAM.MI détient des participations majoritaires dans des coentreprises avec les sociétés chinoises Dongfeng 600006.SS et Leapmotor 9863.HK , dans le cadre d’efforts visant à stimuler la production sur des sites en Espagne et en France.

"TOTALEMENT INUTILE" POUR LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE CHINOISE

Les ventes de BYD en Europe ont bondi de 270% l’année dernière pour atteindre près de 188.000 véhicules et ont plus que doublé au cours des cinq premiers mois de cette année, dépassant les 100.000 unités.

Le rachat d’une usine existante permettrait à BYD de disposer d’un deuxième site d’assemblage européen après la Hongrie, où la production doit démarrer au quatrième trimestre, soulignant ainsi la percée des constructeurs automobiles chinois sur le marché européen.

"Lutter contre cette invasion ne sert absolument à rien", a déclaré Alfredo Altavilla, ajoutant que les projets de Volkswagen VOWG_p.DE visant à intensifier les réductions de coûts constituaient le "premier véritable signal d’alarme" pour l’industrie automobile européenne.

Frappé par les droits de douane, la hausse des coûts et la concurrence croissante de ses rivaux chinois, Volkswagen envisage la plus grande restructuration de son histoire, comprenant 100.000 suppressions d’emplois et la fermeture de quatre usines allemandes, ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière.

Alfredo Altavilla a critiqué l’idée selon laquelle les constructeurs chinois entrant sur le marché européen seraient disposés à prendre des participations minoritaires dans des coentreprises tout en fournissant leurs technologies de pointe.

"Ce n’est pas de la coexistence. C’est de la violence brutale", a-t-il déclaré.

(Reportage Christoph Steitz et Rachel More ; version Française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)