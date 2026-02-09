BYD intente une action en justice et demande un remboursement en raison des droits de douane de Trump sur l'automobile aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile chinois BYD

002594.SZ a intenté une action en justice contre le gouvernement américain pour contester la tentative du président Donald Trump d'utiliser des pouvoirs étendus pour imposer des droits de douane, et demander le remboursement de tous les prélèvements qu'il a payés depuis avril dernier, selon des documents judiciaires. Cette action en justice, la première intentée par un constructeur automobile chinois au sujet des droits de douane américains, fait suite à des plaintes similaires déposées par des milliers d'entreprises internationales ayant des activités aux États-Unis, qui contestent l'utilisation par M. Trump de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) pour imposer des taxes aux frontières.

Dans la plainte déposée le 26 janvier auprès du Tribunal du commerce international des États-Unis, quatre filiales américaines de BYD soutiennent que la loi n'autorise pas les taxes frontalières, car "le texte de l'IEEPA n'emploie pas le mot "tarif" ou tout autre terme de signification équivalente". Dans une affaire distincte aux enjeux considérables, la Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer sur la légalité des droits de douane, mais le représentant du commerce Jamieson Greer a déclaré la semaine dernière que la Cour prenait son temps compte tenu des enjeux "énormes" en cause.

BYD a déclaré dans son action en justice qu'elle devait déposer une plainte indépendante pour protéger sa capacité à être remboursée pour les droits de douane qu'elle a déjà payés.

Bien que le constructeur automobile chinois ne vende pas de voitures particulières aux États-Unis, ses activités dans le pays comprennent les autobus et les véhicules commerciaux, les batteries, les systèmes de stockage d'énergie et les panneaux solaires.

Son unité BYD North America emploie 750 travailleurs dans son usine de camions à Lancaster, en Californie, selon son site web. M. Trump a déclaré à plusieurs reprises que les voitures chinoises menaçaient l'avenir de l'industrie automobile américaine, mais il a dit à plusieurs reprises qu'il accueillerait favorablement un constructeur automobile chinois qui souhaiterait construire des voitures sur le sol américain.

L'affaire porte le numéro 26-00847 au Tribunal américain du commerce international à New York.