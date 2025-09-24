 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BXP plonge après l'annonce de la vente d'obligations échangeables pour un montant de 600 millions de dollars
24/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre -

** Les actions de BXP BXP.N sont en baisse de 1,1 % à 75,37 $ au début de mercredi, alors qu'elles cherchent à lever des fonds pour refinancer leur dette

** BXP, anciennement connu sous le nom de Boston Properties, a annoncé au début de mercredi () une offre privée de 600 millions de dollars de billets échangeables à 5 ans

** BXP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer en partie le remboursement ou le rachat du montant principal de 1 milliard de dollars de ses obligations à 3,65 % arrivant à échéance le 1er février 2026

** La société a également l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle

** BXP a une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars

** Avec le mouvement de la session, les actions de BXP sont en hausse de 1,3 % depuis le début de l'année. En comparaison, l'indice S&P 1500 Office REITs .SPCOMORE a baissé de 1,5 % et le secteur immobilier S&P 500 .SPLRCR a progressé de 3 % en 2025

** Sur les 21 analystes couvrant BXP, la répartition des recommandations est de 6 "achat fort" ou "achat" et 15 "maintien"; le PT médian est de 77 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BXP
74,970 USD NYSE -1,63%
