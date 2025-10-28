BXP dépasse ses estimations de revenus trimestriels grâce à une forte demande de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier BXP BXP.N , anciennement connue sous le nom de Boston Properties, a battu mardi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à de fortes tendances de location, les entreprises augmentant leur espace de travail.

Les actions de la société, qui opère dans six grands marchés américains, dont New York et San Francisco, ont augmenté de 3 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 871,5 millions de dollars au cours du trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 855,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les entreprises ayant réduit leur politique de travail à domicile mise en œuvre pendant la pandémie, la demande d'espaces de bureaux a augmenté, en particulier dans les grandes villes américaines comme San Francisco, Los Angeles et New York.

La société a déclaré des fonds d'exploitation (FFO) - une mesure clé de la performance d'une FPI - de 1,74 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,81 $ par action un an plus tôt.

BXP a affiché une perte par action de 77 cents pour le troisième trimestre, contre un bénéfice de 53 cents il y a un an.