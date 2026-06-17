BWX Technologies en hausse après la signature d'un accord de licence concernant les réacteurs modulaires de petite taille (SMR) avec Applied Atomics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N a progressé de 1,7% à 200,26 dollars

** BWX Technologies conclut un accord de licence avec Applied Atomics concernant la technologie de petits réacteurs modulaires de cette dernière

** Applied Atomics passera également un contrat avec BWXT pour bénéficier d’un soutien technique à mesure que le processus de concession de licence avance

** BWXT affiche une hausse de 15,8% depuis le début de l'année, en incluant la progression enregistrée lors de cette séance