 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BWX Technologies en hausse après la signature d'un accord de licence concernant les réacteurs modulaires de petite taille (SMR) avec Applied Atomics
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action du fabricant de composants nucléaires BWX Technologies BWXT.N a progressé de 1,7% à 200,26 dollars

** BWX Technologies conclut un accord de licence avec Applied Atomics concernant la technologie de petits réacteurs modulaires de cette dernière

** Applied Atomics passera également un contrat avec BWXT pour bénéficier d’un soutien technique à mesure que le processus de concession de licence avance

** BWXT affiche une hausse de 15,8% depuis le début de l'année, en incluant la progression enregistrée lors de cette séance

Valeurs associées

BWX TECHNOLOGIES
200,330 USD NYSE +1,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,97 +0,79%
CAC 40
8 433,51 -0,16%
2CRSI
44,68 -2,40%
SOCIETE GENERALE
77,96 +1,01%
WORLDLINE
11,348 -13,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank