 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-UPS, Centene, Coca-Cola
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 et l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont reculé mardi, alors que les craintes s'intensifiaient quant au fait que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - L'opérateur de franchise australien recule après que sa société mère a publié des ventes internationales décevantes

nL6N41B093

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes nL4N41B161

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Chute après la publication d'un bénéfice en baisse au premier trimestre nL4N41B11S

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41B1CJ

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la prise de participation majeure de l'activiste Starboard nL6N41B0OB

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les sociétés énergétiques américaines progressent grâce à la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre avec l'Iran persiste nL4N41B0ZS

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis chutent alors que l'or atteint son plus bas niveau depuis trois semaines nL4N41B105

** Oracle Corp ORCL.N : BUZZ - Chute après la publication d'un rapport soulignant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI nL6N41B0U7

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - Chute après l'annonce du décès d'un patient lors d'un essai clinique précoce sur le cancer nL4N41B126

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - En baisse après des perspectives de résultats trimestriels moroses nL6N41B0RX

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Avance de l'introduction en bourse de Barrick North American; le titre recule nL6N41B0SN

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats trimestriels solides nL4N41B16P

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41B18K

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
93,950 USD NYSE -4,36%
APA
38,6500 USD NASDAQ +0,57%
CENTENE
49,570 USD NYSE +13,90%
CHEVRON
188,350 USD NYSE +1,90%
COCA-COLA CO
78,380 USD NYSE +3,89%
DOMINO'S PIZZA
340,4600 USD NASDAQ +1,54%
DYNATRACE
36,000 USD NYSE +1,04%
ERASCA
9,9000 USD NASDAQ -48,30%
EXXON MOBIL
150,580 USD NYSE +1,62%
GOLD FIELDS SP ADR
43,320 USD NYSE -3,69%
Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,670 USD NYSE -4,86%
NEWMONT
109,870 USD NYSE -5,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,600 USD NYSE +2,32%
ORACLE
166,000 USD NYSE -4,04%
Pétrole Brent
113,44 USD Ice Europ +2,00%
Pétrole WTI
101,84 USD Ice Europ +2,12%
RAMBUS
111,2700 USD NASDAQ -21,26%
SHERWIN-WILLIAMS
324,320 USD NYSE -3,57%
SPOTIFY TECH
433,810 USD NYSE -12,47%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies
    information fournie par AFP 29.04.2026 10:55 

    La Bourse de Paris reste sur ses gardes malgré les bons résultats de TotalEnergies salués timidement par les investisseurs qui attendent le verdict des géants de la tech aux Etats-Unis et les réunions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Un avion de transport Beluga appartenant à Airbus décolle de l'aéroport de Nantes Atlantique à Bouguenais
    Airbus décolle malgré une baisse des livraisons au 1er trimestre
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:45 

    L'action Airbus progresse ‌mercredi, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ​des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre. Le groupe a annoncé mardi avoir livré 114 avions commerciaux au ​cours du premier trimestre, ... Lire la suite

  • Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    Risques liés au crédit privé : attention danger ?
    information fournie par Boursorama 29.04.2026 10:41 

    Le marché du crédit privé américain traverse sa première véritable zone de turbulences après des années d'expansion. Entre fragilité de certains modèles économiques, hausse attendue des défauts et inquiétudes sur la transparence des valorisations, les investisseurs ... Lire la suite

  • Le nom du brasseur Carlsberg apparaît sur les robinets de bière
    Carlsberg voit ses ventes progresser au 1er trimestre malgré la crise iranienne
    information fournie par Reuters 29.04.2026 10:30 

    Carlsberg a ‌fait état mercredi d'une croissance trimestrielle de ses ​volumes pour la première fois depuis plus d'un an, une note positive pour le brasseur danois alors ​que le secteur est confronté aux défis posés par la ​guerre en Iran. Le troisième brasseur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank