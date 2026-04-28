information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 13:46

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-UPS, Centene, Coca-Cola

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* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 et l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont reculé mardi, alors que les craintes s'intensifiaient quant au fait que l'impasse entre les États-Unis et l'Iran pourrait maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - L'opérateur de franchise australien recule après que sa société mère a publié des ventes internationales décevantes

nL6N41B093

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes nL4N41B161

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - Chute après la publication d'un bénéfice en baisse au premier trimestre nL4N41B11S

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41B1CJ

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la prise de participation majeure de l'activiste Starboard nL6N41B0OB

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les sociétés énergétiques américaines progressent grâce à la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre avec l'Iran persiste nL4N41B0ZS

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis chutent alors que l'or atteint son plus bas niveau depuis trois semaines nL4N41B105

** Oracle Corp ORCL.N : BUZZ - Chute après la publication d'un rapport soulignant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI nL6N41B0U7

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - Chute après l'annonce du décès d'un patient lors d'un essai clinique précoce sur le cancer nL4N41B126

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - En baisse après des perspectives de résultats trimestriels moroses nL6N41B0RX

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Avance de l'introduction en bourse de Barrick North American; le titre recule nL6N41B0SN

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats trimestriels solides nL4N41B16P

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41B18K