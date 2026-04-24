 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Texas Instruments, World Kinect, Procter & Gamble
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont affiché des résultats mitigés vendredi, les marchés s'acheminant vers la fin d'une semaine assombrie par l'impasse entre les États-Unis et l'Iran qui a anéanti tout espoir d'une fin rapide de la guerre. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Bond après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre concernant le potentiel de la demande de serveurs

nL4N4170N6

** MaxLinear Inc MXL.O :

BUZZ - En hausse après un retour aux bénéfices au premier trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

nL4N4170PO

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a lancé la couverture du titre avec une note « surpondérer » nL6N4170LE

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux prévisions nL6N4170RH

** Comfort Systems USA Inc FIX.N :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et un bénéfice en hausse nL6N4170OJ

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Bondit alors que la forte demande de puces laisse entrevoir de belles perspectives pour le deuxième trimestre (23 avril) nL4N4160KR

** World Kinect Corp WKC.N :

BUZZ - S'envole après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4170QF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvel Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces électroniques progressent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme nL4N4170XP

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Baisse due à une baisse des bénéfices au premier trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient

nL4N4170ZO

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
305,3300 USD NASDAQ +0,62%
ARM HOLDING ADR
204,6100 USD NASDAQ +4,09%
COMFORT SYSTEMS
1 776,390 USD NYSE +2,90%
Gaz naturel
2,61 USD NYMEX 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
28,180 USD NYSE -2,86%
INTEL
66,7800 USD NASDAQ +2,31%
MARVELL TECH
165,5600 USD NASDAQ +5,24%
MAXLINEAR
34,2500 USD NASDAQ +1,06%
NVIDIA
199,6400 USD NASDAQ -1,41%
PROCTER&GAMBLE
145,720 USD NYSE +2,01%
Pétrole Brent
104,28 USD Ice Europ -1,63%
Pétrole WTI
94,43 USD Ice Europ -2,30%
SLB
54,770 USD NYSE +0,72%
TEXAS INSTRUMENT
282,2300 USD NASDAQ +19,43%
WORLD KINECT
23,545 USD NYSE +1,53%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank