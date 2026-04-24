information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 13:44

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Texas Instruments, World Kinect, Procter & Gamble

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Les contrats à terme de Wall Street ont affiché des résultats mitigés vendredi, les marchés s'acheminant vers la fin d'une semaine assombrie par l'impasse entre les États-Unis et l'Iran qui a anéanti tout espoir d'une fin rapide de la guerre. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Bond après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre concernant le potentiel de la demande de serveurs

nL4N4170N6

** MaxLinear Inc MXL.O :

BUZZ - En hausse après un retour aux bénéfices au premier trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

nL4N4170PO

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a lancé la couverture du titre avec une note « surpondérer » nL6N4170LE

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux prévisions nL6N4170RH

** Comfort Systems USA Inc FIX.N :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et un bénéfice en hausse nL6N4170OJ

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Bondit alors que la forte demande de puces laisse entrevoir de belles perspectives pour le deuxième trimestre (23 avril) nL4N4160KR

** World Kinect Corp WKC.N :

BUZZ - S'envole après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4170QF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvel Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces électroniques progressent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme nL4N4170XP

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Baisse due à une baisse des bénéfices au premier trimestre en raison des perturbations au Moyen-Orient

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