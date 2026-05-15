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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Shutterstock, RXO, Microsoft
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en forte baisse vendredi, les craintes inflationnistes déclenchées par le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les rendements des bons du Trésor et menacées de mettre un terme à la reprise alimentée par l'IA. .N

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Les actions bondissent alors que les outils d'IA font grimper les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

nL6N41S0GX

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** Alaska Air Group Inc ALK.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines reculent alors que la flambée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques pèsent sur le secteur nL4N41S0RB

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la participation du plus grand franchisé américain à l'offre de rachat d'Irth Capital

nL6N41S0N3

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - En hausse au lendemain d'une entrée en bourse réussie sur le Nasdaq nL6N41S0N6

** Dexcom Inc DXCM.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un remaniement du conseil d'administration avec Elliott, et l'arrivée de deux administrateurs nL6N41S0NP

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre et à un investissement de 100 millions de dollars nL4N41S0VP

** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N41S0QM

** Shutterstock Inc SSTK.N : ** Getty Images Holdings Inc GETY.N :

BUZZ - En hausse; la CMA britannique autorise la fusion sous conditions nL6N41S0S5

** Orrstown Financial Services Inc ORRF.O :

BUZZ - DA Davidson lance la couverture d'Orrstown Financial avec une note “neutre” nL4N41S10J

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les cours de l'or baissent en raison des craintes inflationnistes

nL4N41S10R

** CNB Financial Corp CCNE.O :

BUZZ - Obtient la note “neutre” de DA Davidson nL4N41S11U

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 200 millions de dollars nL6N41S0UO

** Eastern Bankshares Inc EBC.O : ** Unity Bancorp Inc UNTY.O :

BUZZ - DA Davidson lance la couverture de deux banques régionales avec une note “neutre” nL4N41S15S

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note de Stifel à “acheter” nL4N41S169

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - En hausse après que Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a révélé sa participation nL6N41S0VO

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Suppression de 300 emplois au sein de l'entreprise aux États-Unis et fermeture de bureaux ... Lire la suite

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