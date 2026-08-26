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BUZZ – LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Semtech, Donaldson, Meta
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu évolué mercredi, les investisseurs restant prudents dans l’attente des résultats de Nvidia, figure de proue de l’IA, et d’un rapport sur l’inflation très suivi qui pourrait influencer les anticipations de taux d’intérêt. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les actions indiennes se stabilisent, le recul du pétrole soutenant le moral des investisseurs; le secteur financier compense le recul de l’informatique nL4N44N0C9

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication de prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes nL6N44N0G5

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication de prévisions de bénéfices décevantes pour le troisième trimestre nL6N44N0EY

** ServiceNow Inc NOW.N :

** Salesforce Inc CRM.N :

** Adobe Inc ADBE.O : ** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le secteur des logiciels sous pression après les prévisions décevantes d’Intuit nL4N44N0IV

** Trupanion Inc TRUP.O :

BUZZ - Piper Sandler dégrade la note de Trupanion; le titre recule nL4N44N0KX

** Spyre Therapeutics Inc SYRE.O :

BUZZ - Chute après l’échec d’un médicament contre l’arthrite à atteindre son objectif de développement nL6N44N0J1

** Semtech Corp SMTC.O :

BUZZ - Le titre bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL6N44N0JU

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - En baisse après qu'un incident de cybersécurité a perturbé ses activités nL4N44N0P2

** Donaldson Company Inc DCI.N :

BUZZ - En hausse alors que le bénéfice du quatrième trimestre dépasse les estimations nL6N44N0LX

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - Bondit grâce à un accord de licence avec SK Biopharma dans le domaine de l'épilepsie, d'une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars nL4N44N0SO

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre plus importante que prévu; le cours de l'action chute nL6N44N0KX

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de négociations en vue d'un accord nL4N44N0U0

Valeurs associées

ADOBE
270,6200 USD NASDAQ -1,20%
BATH&BODY WORKS
18,335 USD NYSE +4,24%
BOSTON SCIENTIFI
47,320 USD NYSE -5,08%
BRL
13,875 USD NYSE -3,44%
DONALDSON
96,465 USD NYSE +3,49%
INTUIT
340,0000 USD NASDAQ -4,88%
META PLATFORMS
582,2200 USD NASDAQ +2,13%
NVIDIA
210,8050 USD NASDAQ -1,05%
PALANTIR TECHNOLOGIES
171,2600 USD NASDAQ -0,85%
SALESFORCE
202,030 USD NYSE -1,79%
SEMTECH
134,9400 USD NASDAQ +5,82%
SERVICENOW
123,241 USD NYSE -2,94%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
92,7800 USD NASDAQ -13,58%
TRUPANION
30,0400 USD NASDAQ -5,65%
ZOOM VIDEO COM.
96,5400 USD NASDAQ -4,34%
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