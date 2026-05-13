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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Orla Mining, Personalis, Eos Energy
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, se remettant des pertes de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient des chiffres économiques cruciaux et la visite du président américain Donald Trump en Chine, même si l'espoir d'un accord de paix durable avec l'Iran s'estompait. .N

** Wix.com Ltd PFE.N :

BUZZ - En baisse après des résultats décevants au premier trimestre nL6N41Q0PM

** Velo3D Inc VELO.O :

BUZZ - Bondit après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41Q0QQ

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - En baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux attentes nL6N41Q0SG

** Orla Mining Ltd ORLA.N :

BUZZ - En hausse grâce à l'accord de rachat conclu avec Equinox nL4N41Q0Y5

** Ring Energy Inc REI.N :

BUZZ - Plonge après une levée de fonds de 60 millions de dollars à prix très réduit nL6N41Q0TM

** American Electric Power Company Inc AEP..O :

BUZZ - Chute suite à la fixation du prix d'une offre d'actions de 2,6 milliards de dollars nL6N41Q0U1

** Personalis Inc PSNL.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'extension de la couverture Medicare pour les tests de dépistage du cancer nL4N41Q0YI

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Baisse du titre suite à la chute du bénéfice ajusté

nL6N41Q0R8

** Red Cat Holdings Inc RCAT.O :

BUZZ - En baisse suite à une vente d'actions de 225 millions de dollars nL6N41Q0UF

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En baisse; le résultat net du quatrième trimestre recule nL4N41Q0Z3

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - Leerink relève la note de J&J alors que les nouveaux médicaments prennent de l'ampleur nL6N41Q0U0

** Eos Energy Enterprise Inc EOSE.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord visant à recapitaliser Frontier Power USA nL4N41Q10P

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EOS ENERGY RG-A
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JOHNSON&JOHNSON
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ORLA MINING
19,770 CAD TSX -2,37%
PERSONALIS
6,0400 USD NASDAQ +4,50%
PFIZER
25,885 USD NYSE +0,27%
RED CAT HOLDINGS
11,0300 USD NASDAQ -1,96%
VELO3D
14,0600 USD NASDAQ -2,83%
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