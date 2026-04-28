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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Kimberly-Clark, JetBlue, Amgen
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté de plus de 1% mardi, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du boom de l'intelligence artificielle à générer une croissance significative pour les valeurs technologiques. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - L'opérateur de franchise australien recule après que sa société mère a publié des ventes internationales décevantes

nL6N41B093

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes nL4N41B161

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - En baisse après la publication d'un bénéfice en recul au premier trimestre nL4N41B11S

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41B1CJ

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la prise de participation majeure de l'activiste Starboard nL6N41B0OB

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les sociétés énergétiques américaines progressent grâce à la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre avec l'Iran persiste nL4N41B0ZS

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis chutent alors que l'or atteint son plus bas niveau depuis trois semaines nL4N41B105

** Oracle Corp ORCL.N : BUZZ - Chute après la publication d'un rapport soulignant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI nL6N41B0U7

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - Chute après l'annonce du décès d'un patient lors d'un essai clinique précoce sur le cancer nL4N41B126

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - En baisse après des perspectives de résultats trimestriels moroses nL6N41B0RX

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Avance de l'introduction en bourse de Barrick North American; le titre recule nL6N41B0SN

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats trimestriels solides nL4N41B16P

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41B18K

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41B1EC

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue

nL6N41B0V9

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices annuels, le titre recule nL4N41B14N

** AxoGen Inc AXGN.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41B1I6

** Climb Bio Inc CLYM.O :

BUZZ - Bondit après un placement d'actions de 110 millions de dollars nL6N41B0WN

** Sanmina Corp SANM.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le troisième trimestre et des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre nL6N41B0TP

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante nL4N41B1JW

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - D.A. Davidson lance la couverture de Micron avec une recommandation « acheter » nL6N41B0XD

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - La FDA américaine s'apprête à retirer l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'Amgen destiné au traitement d'une maladie rare; le titre progresse nL4N41B1I5

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le deuxième trimestre nL6N41B0WY

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N :

BUZZ - Signale l'impact du conflit au Moyen-Orient; le titre recule nL4N41B11X

** Enterprise Products Partners LP EPD.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41B18Z

** UGI Corp UGI.N :

BUZZ - Va céder sa division Électricité pour 470 millions de dollars; le titre progresse nL6N41B0Z2

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N41B0YE

Valeurs associées

AMGEN
339,5700 USD NASDAQ -0,18%
ANGLOGOLD ASH
93,950 USD NYSE -4,36%
APA
38,6500 USD NASDAQ +0,57%
AXOGEN
41,9900 USD NASDAQ +6,60%
CENTENE
49,570 USD NYSE +13,90%
CHEVRON
188,350 USD NYSE +1,90%
CLIMB BIO
9,2600 USD NASDAQ -2,53%
COCA-COLA CO
78,380 USD NYSE +3,89%
CORNING INC
152,990 USD NYSE -8,87%
DOMINO'S PIZZA
340,4600 USD NASDAQ +1,54%
DYNATRACE
36,000 USD NYSE +1,04%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENTERPRISE PRODUCTS
38,500 USD NYSE +0,71%
ERASCA
9,9000 USD NASDAQ -48,30%
EXXON MOBIL
150,580 USD NYSE +1,62%
GENERAL MOTORS
78,960 USD NYSE +1,27%
GOLD FIELDS SP ADR
43,320 USD NYSE -3,69%
Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,670 USD NYSE -4,86%
HILTN WRLD HLDGS
323,340 USD NYSE -2,67%
JETBLUE AIRWAYS
5,0000 USD NASDAQ +1,21%
KIMBERLY-CLARK
98,4400 USD NASDAQ +0,19%
LIFESTANCE HLTH
7,6700 USD NASDAQ +5,50%
MICRON TECHNOLOGY
504,2900 USD NASDAQ -3,86%
NASDAQ 100 INDEX
27 029,01 Pts Index Ex -1,01%
NEWMONT
109,870 USD NYSE -5,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,600 USD NYSE +2,32%
ORACLE
166,000 USD NYSE -4,04%
Pétrole Brent
114,79 USD Ice Europ +3,21%
Pétrole WTI
103,75 USD Ice Europ +4,03%
RAMBUS
111,2700 USD NASDAQ -21,26%
SANMINA
215,4600 USD NASDAQ +14,56%
SHERWIN-WILLIAMS
324,320 USD NYSE -3,57%
SPOTIFY TECH
433,810 USD NYSE -12,47%
UGI
37,770 USD NYSE +1,49%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
103,920 USD NYSE -3,99%
ZIMMER BIOMET HL
82,840 USD NYSE -10,55%
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