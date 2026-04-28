information fournie par Reuters • 28/04/2026 à 15:10

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Kimberly-Clark, JetBlue, Amgen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique, ont chuté de plus de 1% mardi, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du boom de l'intelligence artificielle à générer une croissance significative pour les valeurs technologiques. .N

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - L'opérateur de franchise australien recule après que sa société mère a publié des ventes internationales décevantes

nL6N41B093

** Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N :

BUZZ - Le titre bondit après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes nL4N41B161

** United Parcel Services Inc UPS.N :

BUZZ - En baisse après la publication d'un bénéfice en recul au premier trimestre nL4N41B11S

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41B1CJ

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la prise de participation majeure de l'activiste Starboard nL6N41B0OB

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les sociétés énergétiques américaines progressent grâce à la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre avec l'Iran persiste nL4N41B0ZS

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis chutent alors que l'or atteint son plus bas niveau depuis trois semaines nL4N41B105

** Oracle Corp ORCL.N : BUZZ - Chute après la publication d'un rapport soulignant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI nL6N41B0U7

** Erasca Inc ERAS.O :

BUZZ - Chute après l'annonce du décès d'un patient lors d'un essai clinique précoce sur le cancer nL4N41B126

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - En baisse après des perspectives de résultats trimestriels moroses nL6N41B0RX

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Avance de l'introduction en bourse de Barrick North American; le titre recule nL6N41B0SN

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions annuelles optimistes et des résultats trimestriels solides nL4N41B16P

** Rambus Inc RMBS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41B18K

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Hausse après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 et des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41B1EC

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue

nL6N41B0V9

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices annuels, le titre recule nL4N41B14N

** AxoGen Inc AXGN.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41B1I6

** Climb Bio Inc CLYM.O :

BUZZ - Bondit après un placement d'actions de 110 millions de dollars nL6N41B0WN

** Sanmina Corp SANM.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le troisième trimestre et des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre nL6N41B0TP

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - En baisse après une perte trimestrielle plus importante nL4N41B1JW

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - D.A. Davidson lance la couverture de Micron avec une recommandation « acheter » nL6N41B0XD

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - La FDA américaine s'apprête à retirer l'autorisation de mise sur le marché du médicament d'Amgen destiné au traitement d'une maladie rare; le titre progresse nL4N41B1I5

** Corning Inc GLW.N :

BUZZ - Le titre recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le deuxième trimestre nL6N41B0WY

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N :

BUZZ - Signale l'impact du conflit au Moyen-Orient; le titre recule nL4N41B11X

** Enterprise Products Partners LP EPD.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41B18Z

** UGI Corp UGI.N :

BUZZ - Va céder sa division Électricité pour 470 millions de dollars; le titre progresse nL6N41B0Z2

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N41B0YE