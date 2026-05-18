BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cognizant, Coursera, ServiceNow

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Les indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés lundi dans un marché agité, même si la vague de ventes sur le marché obligataire qui avait pesé sur les actions la semaine dernière a montré des signes d'apaisement et que les prix du pétrole ont reculé. .N

À 11h30 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,17% à 49.441,09 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,43% à 7.376,37 points et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,82% à 26.010,66 points.

Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage: ** Dominion Energy Inc D.N , en hausse de 9,6% ** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.OQ , en hausse de 7,2% ** Factset Research Systems Inc FDS.N , en hausse de 6,5%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du S&P 500

.PL.INX : ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.OQ , en baisse de 10,4% ** Vertiv Holdings Co VRT.N , en baisse de 9,4% ** Lumentum Holdings Inc LITE.OQ , en baisse de 9,4%

Les trois plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE

.PG.N : ** GCT Semiconductor Holding Inc GCTS.N , en hausse de 28,7% ** Liveramp Holdings Inc RAMP.N , en hausse de 27,7% ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en hausse de 19,3%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE

.PL.N : ** Claritev Corp CTEV.N , en baisse de 16,7% ** Ampco-Pittsburgh Corp AP.N , en baisse de 16,0% ** Energy Vault Holdings Inc NRGV.N , en baisse de 12,2%

Les trois plus fortes hausses en pourcentage sur le Nasdaq

.PG.O : ** Sunshine Biopharma Inc SBFM.OQ , en hausse de 396,3% ** Virax Biolabs Group Ltd VRAX.OQ , en hausse de 177,7% ** GeoVax Labs Inc GOVX.OQ , en hausse de 151,2%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq

.PL.O : ** Bitcoin Depot Inc BTM.OQ , en baisse de 72,0% ** WORK Medical Technology Group Ltd WOK.OQ , en baisse de 38,7% ** Star Fashion Culture Holdings Ltd STFS.OQ , en baisse de 32,7%

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Equinor ASA EQNR.N : BUZZ - HSBC revoit à la hausse ses prévisions sur le prix du pétrole et relève la note de Shell et Repsol à “acheter”

nL8N41V0EK

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En hausse; Piper Sandler relève sa recommandation à “neutre” nL6N41V0KQ

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis progressent grâce à un chiffre d'affaires trimestriel encourageant nL4N41V0Q3

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Macy’s Inc M.N :

BUZZ - En hausse alors que Berkshire dévoile de nouvelles participations; UnitedHealth recule nL6N41V0KL

** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Recul après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique nL4N41V0QW

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy nL6N41V0UP

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Relève la note de Technoprobe, “champion des cartes de test”, à “acheter”; le titre progresse nL8N41V0N9

** Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N :

BUZZ - Bondit après l'annonce de la prise de participation d'Elliott nL6N41V0O1

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord sur le stockage d'énergie et à des projets d'expansion en Europe nL6N41V0Q6

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Strategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent, suivant la chute du bitcoin nL6N41V0Q3

** Lockheed Martin Corp LMT.N : ** RTX Corp RTX.N : ** LOAR Holdings Inc LOAR.N :

BUZZ - Citi voit une opportunité d'achat dans le secteur aérospatial et de la défense américain, avec un potentiel de hausse pour LMT et RTX nL4N41V0YG

** LiveRamp Holdings Inc RAMP.N :

BUZZ - En forte hausse après l'accord de rachat de Publicis pour 2,2 milliards de dollars nL8N41V0YK

** Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O :

BUZZ - En hausse après avoir doublé son programme de rachat d'actions pour tirer parti des opportunités liées à l'IA

nL4N41V131

** Intel Corp INTC.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Citigroup prévoit que le marché des processeurs pour serveurs atteindra 132 milliards de dollars d'ici 2030, avec Intel en tête nL4N41V141

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce d'un projet de vente d'obligations convertibles pour 300 millions de dollars

nL6N41V0RQ

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Morgan Stanley abaisse la note d'Applied Materials à “neutre” en raison de préoccupations liées à la valorisation

nL6N41V0T4

** Coursera Inc COUR.N :

BUZZ - Bondit grâce à son plan de rachat d'actions

nL6N41V0U1

** Onto Innovation Inc ONTO.N :

BUZZ - Recul suite à une émission d'obligations convertibles de 1,1 milliard de dollars nL6N41V0RR

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - En hausse; BofA réintègre le titre avec une recommandation “acheter” nL6N41V0WA

** BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O :

BUZZ - En baisse suite à des informations faisant état d'une enquête du ministère américain de la Justice nL6N41V0VS

** BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN.O :

BUZZ - En baisse après des résultats mitigés d'une étude sur un traitement contre une maladie génétique nL4N41V1DN

** T1 Energ Inc TE.N : ** HIVE Digital Technologies Ltd HIVE.O :

BUZZ - En hausse après que le fonds d'un ancien employé d'OpenAI a révélé sa participation nL4N41V1DP

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En baisse après le rejet par la Cour suprême des États-Unis d'un recours contre la loi sur les lanceurs d'alerte

nL4N41V1EY

Indice RIC Nom de l'indice Variation

(%)

.SPX S&P 500 -0,42%

.SPLRCT S&P 500 Technologies -1,62%

de l'information

.SPLRCU S&P 500 Services -0,51%

publics

.SPLRCD S&P 500 Consommation -0,02%

discrétionnaire

.SPLRCM S&P 500 Matériaux -0,07%

.SPLRCI S&P 500 Industrie -0,96%

.SPLRCL S&P 500 Services de 1,01%

communication

.SPSY S&P 500 Finance 0,73%

.SPLRCR S&P 500 Immobilier 0,59%

.SPLRCR S&P 500 Santé -0,15%

.SPLRCS S&P 500 Biens de 0,68%

consommation courante

.SPNY S&P 500 Énergie 1,3%