information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 15:19

BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Charter Communications, Gentex, Moog

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Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, alors que le regain d'espoir concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre a redonné confiance, tandis que la forte hausse des actions Intel a apporté un soutien supplémentaire. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Forte hausse après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre concernant le potentiel de la demande de serveurs nL4N4170N6

** MaxLinear Inc MXL.O :

BUZZ - En hausse après un retour aux bénéfices au premier trimestre et des revenus supérieurs aux attentes nL4N4170PO

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a lancé la couverture du titre avec une note « surpondérer » nL6N4170LE

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices

nL6N4170RH

** Comfort Systems USA Inc FIX.N :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et un bénéfice en hausse nL6N4170OJ

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Bondit grâce à une forte demande de puces qui alimente des perspectives prometteuses pour le deuxième trimestre (23 avril) nL4N4160KR

** World Kinect Corp WKC.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4170QF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvel Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces électroniques progressent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme nL4N4170XP

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Recul en raison d'une baisse des bénéfices au premier trimestre due aux perturbations au Moyen-Orient nL4N4170ZO

** Enova International Inc ENVA.N :

BUZZ - Relèvement de la note par Jefferies; les actions progressent nL4N41712V

** Union Pacific Corp UNP.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours d'Union Pacific après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41713A

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Le titre recule après des bénéfices du premier trimestre inférieurs aux estimations nL6N4170TD

** Gentex Corp GNTX.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N4170U1

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - En baisse, perd plus de clients haut débit que prévu

nL6N4170RV

** Moog Inc MOGa.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 nL6N4170UT

** Skillz Inc SKLZ.N :

BUZZ - En baisse après la flambée de jeudi, semblable à un mème nL6N4170UK

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - En baisse après un recul du volume pendant la saison grippale nL4N417176