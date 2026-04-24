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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Charter Communications, Gentex, Moog
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, alors que le regain d'espoir concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre a redonné confiance, tandis que la forte hausse des actions Intel a apporté un soutien supplémentaire. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Forte hausse après des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre concernant le potentiel de la demande de serveurs nL4N4170N6

** MaxLinear Inc MXL.O :

BUZZ - En hausse après un retour aux bénéfices au premier trimestre et des revenus supérieurs aux attentes nL4N4170PO

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a lancé la couverture du titre avec une note « surpondérer » nL6N4170LE

** Procter & Gamble Co PG.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices

nL6N4170RH

** Comfort Systems USA Inc FIX.N :

BUZZ - En hausse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre et un bénéfice en hausse nL6N4170OJ

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Bondit grâce à une forte demande de puces qui alimente des perspectives prometteuses pour le deuxième trimestre (23 avril) nL4N4160KR

** World Kinect Corp WKC.N :

BUZZ - En forte hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4170QF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Arm Holdings PLC ARM.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Marvel Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur des puces électroniques progressent après que les prévisions optimistes d'Intel ont ravivé l'optimisme nL4N4170XP

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Recul en raison d'une baisse des bénéfices au premier trimestre due aux perturbations au Moyen-Orient nL4N4170ZO

** Enova International Inc ENVA.N :

BUZZ - Relèvement de la note par Jefferies; les actions progressent nL4N41712V

** Union Pacific Corp UNP.N :

BUZZ - Les courtiers relèvent l'objectif de cours d'Union Pacific après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux estimations nL4N41713A

** Western Union Co WU.N :

BUZZ - Le titre recule après des bénéfices du premier trimestre inférieurs aux estimations nL6N4170TD

** Gentex Corp GNTX.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N4170U1

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - En baisse, perd plus de clients haut débit que prévu

nL6N4170RV

** Moog Inc MOGa.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 nL6N4170UT

** Skillz Inc SKLZ.N :

BUZZ - En baisse après la flambée de jeudi, semblable à un mème nL6N4170UK

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

BUZZ - En baisse après un recul du volume pendant la saison grippale nL4N417176

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
305,3300 USD NASDAQ +0,62%
ARM HOLDING ADR
204,6100 USD NASDAQ +4,09%
CHARTER COMM RG-A
241,7800 USD NASDAQ -0,29%
COMFORT SYSTEMS
1 776,390 USD NYSE +2,90%
ENOVA INTL
169,560 USD NYSE +0,96%
GENTEX
23,0300 USD NASDAQ +1,19%
Gaz naturel
2,61 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
474,210 USD NYSE +0,59%
HIMS&HERS HLTH RG-A
28,180 USD NYSE -2,86%
INTEL
66,7800 USD NASDAQ +2,31%
MARVELL TECH
165,5600 USD NASDAQ +5,24%
MAXLINEAR
34,2500 USD NASDAQ +1,06%
NVIDIA
199,6400 USD NASDAQ -1,41%
PROCTER&GAMBLE
145,720 USD NYSE +2,01%
Pétrole Brent
105,64 USD Ice Europ -0,35%
Pétrole WTI
95,50 USD Ice Europ -1,19%
SKILLZ RG-A
12,460 USD NYSE +237,67%
SLB
54,770 USD NYSE +0,72%
TEXAS INSTRUMENT
282,2300 USD NASDAQ +19,43%
THE WESTERN UNIO
9,335 USD NYSE -1,79%
UNION PACIFIC
271,130 USD NYSE +8,81%
WORLD KINECT
23,545 USD NYSE +1,53%
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