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BUZZ - LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Caterpillar, Merck, Qualcomm
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont affiché des résultats mitigés jeudi, les investisseurs mettant en balance les solides résultats des entreprises technologiques et les nouvelles craintes inflationnistes suscitées par les cours du pétrole, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de quatre ans. .N

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse, le segment des enveloppes de bâtiments pesant sur les résultats du premier trimestre nL8N41D0T0

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Devrait afficher une hausse du BPA et du chiffre d'affaires au premier trimestre nL6N41C17M

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après une perte trimestrielle inférieure aux prévisions nL4N41D1G0

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent alors que l'or se raffermit grâce aux achats sur repli nL4N41D13V

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Le titre grimpe après que les courtiers ont relevé leur objectif de cours suite à une hausse des bénéfices trimestriels nL6N41D0PM

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - En hausse après que le directeur général a anticipé un rebond du marché des smartphones nL6N41D0RS

** Ford Motor Co F.N :

BUZZ - Le titre recule malgré des résultats supérieurs aux attentes, les pressions sur les marges persistent nL4N41D0ZF

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Trump braque les projecteurs sur Intel alors que la forte hausse d'avril éclipse ses concurrents du secteur des puces nL4N41D1CE

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre grimpe après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1AL

** Cardinal Health Inc CAH.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels nL4N41D1GB

** Baxter International Inc BAX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre nL4N41D1JP

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 13:40:12.

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