BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Plug Power, TJX Cox, Akamai Technologies

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Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi, porté par un rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en matière d'IA dans un contexte d'inquiétudes liées à la hausse des rendements des bons du Trésor. .N

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Bondit après avoir relevé ses prévisions grâce à une forte demande nL6N41X08U

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son tout premier programme de rachat d'actions nL6N41X0ML

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Sandisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent, les résultats de Nvidia étant au centre de l'attention nL4N41X0S9

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son projet d'acquisition d'Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars

nL6N41X0KY

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL6N41X0O9

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - En baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles nL6N41X0QR

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N41X0RR

** APA Corp APA.O : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Citigroup relève ses objectifs de cours pour les sociétés énergétiques américaines nL4N41X0XT

** Ralliant Corp RAL.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de Ralliant grâce à la solidité de son carnet de commandes nL4N41X0Y1

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - En hausse après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au quatrième trimestre et un rebond de la croissance annuelle du chiffre d'affaires nL6N41X0SB

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Susquehanna relève son objectif de cours pour Keysight Technologies en raison de la solidité de ses activités dans l'IA et la défense nL4N41X0XZ

** Viavi Solutions Inc VIAV.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 500 millions de dollars nL6N41X0SV

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères suivent la hausse de l'or alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient compensent la hausse des rendements nL4N41X0YR

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les promoteurs envisagent de céder leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

nL6N41X0ST

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Les compagnies pétrolières reculent alors que les prix du brut baissent en raison des perspectives de guerre avec l'Iran nL4N41X0Z1

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Hausse grâce à la décision d'investissement final (FID) du projet Barrow Green Hydrogen nL4N41X10R

** TJX Companies Inc TJX.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N41X0UT

** SiTime Corp SITM.O :

BUZZ - Baisse suite à l'augmentation de 1,2 milliard de dollars de l'emprunt convertible destiné à une acquisition

nL6N41X0UD

** Mayville Engineering Company Inc MEC.N :

BUZZ - En baisse après une vente d'actions de 87 millions de dollars nL6N41X0W0

** CVS Health Corp CVS.N : ** Centene Corp CNC.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : ** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Cantor et Mizuho prévoient une reprise des marges pour les assureurs santé au cours des prochaines années

nL4N41X119

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation de la vente d'obligations convertibles à 3 milliards de dollars nL6N41X0X3