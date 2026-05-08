BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cloudflare, IREN, Monster Beverage

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, la reprise chez les fabricants de puces ayant contribué à atténuer les inquiétudes liées à la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience un rapport crucial sur l'emploi. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - En baisse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

nL4N41L0MZ

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un contrat cloud de 1,8 milliard de dollars éclipse des perspectives moroses nL4N41L0NY

** Monster Beverage Corp MNST.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de boissons énergisantes nL6N41L0H9

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre nL6N41L0IZ

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - En baisse après la prolongation par la FDA américaine de l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N41L0S2

** Koninklijke Philips NV PHG.N :

BUZZ - KBC relève la note de Philips à « acheter » après des résultats conformes aux prévisions malgré un contexte macroéconomique défavorable nL6N41L0G3

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Réduction de 20% des effectifs mondiaux; chute du cours de l'action nL6N41L0K3

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de RXO en raison du renforcement des tendances en matière de prix nL4N41L0TF

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Chute après des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations nL4N41L0VO

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - Bondit alors que la thérapie cellulaire montre des bénéfices dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

nL4N41L0VN

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire nL4N41L0W8

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - Forte hausse suite à l'investissement de 2,1 milliards de dollars de Nvidia dans l'IA nL6N41L0L7

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours d'AAON et table sur une reprise des marges grâce à la reprise des commandes nL4N41L0X2

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent leur objectif de cours suite à la révision à la hausse des prévisions pour 2026 et aux initiatives de croissance nL4N41L0X5

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Chute du titre alors que des investisseurs en capital-risque se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 285 millions de dollars nL6N41L0N0