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BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cloudflare, IREN, Monster Beverage
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé vendredi, la reprise chez les fabricants de puces ayant contribué à atténuer les inquiétudes liées à la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience un rapport crucial sur l'emploi. .N

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - En baisse après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles

nL4N41L0MZ

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit alors qu'un contrat cloud de 1,8 milliard de dollars éclipse des perspectives moroses nL4N41L0NY

** Monster Beverage Corp MNST.O :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à une forte demande de boissons énergisantes nL6N41L0H9

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Recul suite à des prévisions de chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre nL6N41L0IZ

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - En baisse après la prolongation par la FDA américaine de l'examen d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer

nL4N41L0S2

** Koninklijke Philips NV PHG.N :

BUZZ - KBC relève la note de Philips à « acheter » après des résultats conformes aux prévisions malgré un contexte macroéconomique défavorable nL6N41L0G3

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Réduction de 20% des effectifs mondiaux; chute du cours de l'action nL6N41L0K3

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - TD Cowen relève l'objectif de cours de RXO en raison du renforcement des tendances en matière de prix nL4N41L0TF

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Chute après des résultats du premier trimestre inférieurs aux estimations nL4N41L0VO

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - Bondit alors que la thérapie cellulaire montre des bénéfices dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde

nL4N41L0VN

** Newmont Corp NEM.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères en hausse alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire nL4N41L0W8

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - Forte hausse suite à l'investissement de 2,1 milliards de dollars de Nvidia dans l'IA nL6N41L0L7

** AAON Inc AAON.O :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours d'AAON et table sur une reprise des marges grâce à la reprise des commandes nL4N41L0X2

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Les courtiers relèvent leur objectif de cours suite à la révision à la hausse des prévisions pour 2026 et aux initiatives de croissance nL4N41L0X5

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Chute du titre alors que des investisseurs en capital-risque se désengagent dans le cadre d'une offre secondaire de 285 millions de dollars nL6N41L0N0

Valeurs associées

AAON
129,2500 USD NASDAQ +31,49%
AIRBNB
140,4600 USD NASDAQ +0,41%
AKAMAI TECHNOLOG
116,6900 USD NASDAQ -4,34%
ANGLOGOLD ASH
100,170 USD NYSE +1,58%
ARTIVA BIOTHRP
12,5200 USD NASDAQ +1,05%
BIOGEN
191,3800 USD NASDAQ +0,37%
CLOUDFLARE RG-A
256,780 USD NYSE +3,30%
COREWEAVE
128,8400 USD NASDAQ -6,62%
FLUOR
51,090 USD NYSE -5,72%
HARMONY GOLD SP ADR
17,580 USD NYSE +0,23%
IREN LTD
56,8500 USD NASDAQ -6,77%
KONINK PHIL SP ADR
27,160 USD NYSE -0,22%
LIFESTANCE HLTH
8,8500 USD NASDAQ +20,24%
MONSTER BEVERAGE
75,9700 USD NASDAQ -1,59%
NEWMONT
113,480 USD NYSE -1,40%
RXO
23,150 USD NYSE +17,96%
SIBANYE SP ADR
13,190 USD NYSE -1,79%
THE TRADE DESK RG-A
23,4900 USD NASDAQ -2,17%
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