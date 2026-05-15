BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cerebras, Papa John's, les actions des compagnies aériennes

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Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté vendredi, la reprise des actions américaines alimentée par l'IA étant sur le point de s'essouffler, alors que les rendements des bons du Trésor ont bondi en raison des craintes d'une hausse de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient. .N

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Les actions bondissent alors que les outils d'IA font grimper les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

nL6N41S0GX

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** Alaska Air Group Inc ALK.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la flambée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques pèsent sur le secteur nL4N41S0RB

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de la participation du plus grand franchisé américain à l'offre publique d'achat d'Irth Capital nL6N41S0N3

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - En hausse au lendemain d'une entrée en bourse réussie sur le Nasdaq nL6N41S0N6

** Dexcom Inc DXCM.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un remaniement du conseil d'administration avec Elliott, et l'arrivée de deux administrateurs nL6N41S0NP

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre et à un investissement de 100 millions de dollars nL4N41S0VP

** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N41S0QM

** Shutterstock Inc SSTK.N : ** Getty Images Holdings Inc GETY.N :

BUZZ - En hausse; la CMA britannique autorise la fusion sous conditions nL6N41S0S5

** Orrstown Financial Services Inc ORRF.O :

BUZZ - DA Davidson lance la couverture d'Orrstown Financial avec une note “neutre” nL4N41S10J

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les cours de l'or baissent en raison des craintes inflationnistes

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