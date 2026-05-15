 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cerebras, Papa John's, les actions des compagnies aériennes
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté vendredi, la reprise des actions américaines alimentée par l'IA étant sur le point de s'essouffler, alors que les rendements des bons du Trésor ont bondi en raison des craintes d'une hausse de l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient. .N

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Les actions bondissent alors que les outils d'IA font grimper les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

nL6N41S0GX

** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** Alaska Air Group Inc ALK.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que la flambée des prix du pétrole et les tensions géopolitiques pèsent sur le secteur nL4N41S0RB

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce de la participation du plus grand franchisé américain à l'offre publique d'achat d'Irth Capital nL6N41S0N3

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - En hausse au lendemain d'une entrée en bourse réussie sur le Nasdaq nL6N41S0N6

** Dexcom Inc DXCM.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un remaniement du conseil d'administration avec Elliott, et l'arrivée de deux administrateurs nL6N41S0NP

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - En forte hausse grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre et à un investissement de 100 millions de dollars nL4N41S0VP

** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O :

BUZZ - En hausse après des revenus du premier trimestre supérieurs aux estimations nL6N41S0QM

** Shutterstock Inc SSTK.N : ** Getty Images Holdings Inc GETY.N :

BUZZ - En hausse; la CMA britannique autorise la fusion sous conditions nL6N41S0S5

** Orrstown Financial Services Inc ORRF.O :

BUZZ - DA Davidson lance la couverture d'Orrstown Financial avec une note “neutre” nL4N41S10J

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les cours de l'or baissent en raison des craintes inflationnistes

nL4N41S10R

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,155 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
102,040 USD NYSE 0,00%
ARS PHARMA
7,9400 USD NASDAQ 0,00%
DELTA AIR LINES
71,550 USD NYSE 0,00%
DEXCOM
57,8200 USD NASDAQ 0,00%
GEMINI SPACE RG-A
5,2600 USD NASDAQ 0,00%
GETTY IMAGES RG-A
0,716 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
44,110 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
17,370 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
116,350 USD NYSE 0,00%
ORRSTOWN FNCL
36,0300 USD NASDAQ 0,00%
PAPA JOHNS INTL
32,7200 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
39,320 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
96,0200 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
1,87 +12,65%
CAC 40
7 975,08 -1,33%
SOITEC
140,3 -7,64%
Pétrole Brent
107,95 +1,28%
OSE IMMUNO
5,6 +13,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank