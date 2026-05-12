information fournie par Reuters • 12/05/2026 à 18:09

BUZZ - LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-BuzzFeed, GameStop, Under Armour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé mardi, le S&P 500 et le Nasdaq s'éloignant de leurs plus hauts historiques après la publication d'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu et l'affaiblissement des espoirs d'une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient. .N

À 11h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 0,48% à 49.464,61 points. Le S&P 500 .SPX reculait de 0,93% à 7.344,26 points, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 1,65% à 25.840,21 points.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Zebra Technologies Corp ZBRA.OQ , en hausse de 16,2%

** Insulet Corp PODD.OQ , en hausse de 3,8%

** Netflix Inc NFLX.OQ , en hausse de 3,8%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Qualcomm Inc QCOM.OQ , en baisse de 12,0%

** Intel Corp INTC.OQ , en baisse de 10,0%

** Sandisk Corp SNDK.OQ , en baisse de 9,0%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** Vestis Corp VSTS.N , en hausse de 29,9%

** Ambiq Micro Inc AMBQ.N , en hausse de 29,3%

** American Strategic Investment Co NYC.N , en hausse de 24,3%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE

.PL.N :

** Accendra Health Inc ACH.N , en baisse de 24,4%

** Under Armour Inc, actions de classe A UAA.N , en baisse de 18,3%

** Under Armour Inc, actions de classe C UA.N , en baisse de 18,2%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** BuzzFeed Inc BZFD.OQ , en hausse de 104,8%

** Dreamland Ltd TDIC.OQ , en hausse de 85,6%

** Ernexa Therapeutics Inc ERNA.OQ , en hausse de 83,1%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq

.PL.O :

** Power Solutions International Inc PSIX.OQ , en baisse de 37,7%

** eLong Power Holding Ltd ELPW.OQ , en baisse de 32,0%

** Zoominfo Technologies Inc GTM.OQ , en baisse de 30,5%

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes nL4N41P1HL

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Recul après des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre nL6N41P0NK

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : ** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les compagnies pétrolières en hausse alors que l'évanouissement des espoirs d'une fin rapide de la guerre en Iran ravive les craintes concernant l'approvisionnement

nL4N41P0S9

** Aevex Inc AVEX.N :

BUZZ - Bond sur les paris haussiers liés au réarmement mondial en drones nL4N41P11Z

** BuzzFeed Inc BZFD.O :

BUZZ - Bondit alors que Byron Allen s'apprête à acquérir une participation majoritaire dans la société pour 120 millions de dollars nL6N41P0ON

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que l'or s'éloigne de son plus haut niveau en trois semaines

nL4N41P0WL

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse nL4N41P1KZ

** GameStop Corp GME.N :

BUZZ - En baisse après le rejet de l'offre publique d'achat par eBay nL4N41P0YO

** JD.com Inc JD.O :

BUZZ - En hausse après des résultats de chiffre d'affaires optimistes au premier trimestre nL4N41P120

** ZoomInfo Technologies Inc GTM.O :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 nL6N41P0SV

** Zebra Technologies Corp ZBRA.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL4N41P139

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce que Trian, la société de Peltz, cherche des financements pour une offre de rachat visant à privatiser l'entreprise nL6N41P0T9

** Qnity Electronics Inc Q.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N41P14J

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - En hausse après avoir porté à 2,6 milliards de dollars le montant de son émission d'obligations convertibles

nL6N41P0U1

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - En baisse suite à des prévisions annuelles pessimistes nL6N41P0VI

** Macerich Co MAC.N :

BUZZ - En baisse suite à l'augmentation de 403 millions de dollars de la levée de fonds par le REIT nL6N41P0V3

** United Parks & Resorts Inc PRKS.N :

BUZZ - Stifel abaisse la note de United Parks & Resorts à “conserver” en raison des pressions sur les coûts nL4N41P18R

** C3 AI Inc AI.N :

BUZZ - En hausse alors que Siebel reprend ses fonctions de directeur général et publie des chiffres d'affaires préliminaires optimistes pour le quatrième trimestre

nL4N41P1BV

** Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de licence pour le médicament contre le cancer du sein de Pfizer-Arvinas

nL4N41P1ID

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Bondit alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap nL6N41P0YU

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis plusieurs mois grâce à des pertes moins importantes que prévu nL6N41P119

** Tyler Technologies Inc TYL.N :

BUZZ - Légère hausse après une augmentation de son émission d'obligations convertibles à 1,25 milliard de dollars

nL6N41P0ZU

** SunPower Inc SPWR.O :

BUZZ - En baisse suite à des prévisions de chiffre d'affaires décevantes pour le deuxième trimestre nL4N41P1FK

** Navitas Semiconductor Corp NVTS.O :

BUZZ - En baisse suite à l'annonce d'un projet d'émission d'actions de 125 millions de dollars nL6N41P11V

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - Bernstein relève son objectif de cours sur CVS en raison des progrès réalisés dans le redressement de l'entreprise

nL4N41P1LJ

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute du titre alors qu'AES et Siemens s'apprêtent à céder leurs actions nL6N41P132

** Autodesk Inc ADSK.O :

BUZZ - En hausse; BofA attribue la note “acheter” en invoquant son avance en matière d'IA nL6N41P13Q

** Illumina Inc ILMN.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce de la participation du directeur général au voyage de Trump en Chine nL4N41P1RU