 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 266,75
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BURELLE : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse
information fournie par Day By Day 02/12/2025 à 06:02

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance est haussière. La progression des cours se poursuit. Les objectifs sont à 432,40 € puis 457,00 €. La rupture de 290,00 € mettrait la tendance en danger.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent encore, mais le mouvement montre moins de puissance. La prochaine résistance est à 429,60 €. La rupture du support à 351,00 € invaliderait cette tendance.


Dernier cours : 411
Support : 372.6 / 351
Resistance : 429.6 / 454.8
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

BURELLE : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse

BURELLE : La tendance de fond est clairement orientée à la hausse

Valeurs associées

BURELLE
411,000 EUR Euronext Paris +0,49%
© 2025 Day By Day - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Les informations et analyses produites par DayByDay ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de DayByDay ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. DayByDay est un bureau de recherche indépendant. Le lecteur est informé que DayByDay n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de son analyse.

Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 06:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner
    Ukraine: Witkoff et Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou
    information fournie par Reuters 02.12.2025 07:03 

    par Guy Faulconbridge et Steve Holland L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre ... Lire la suite

  • FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:00 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de L'Oréal vue à Levallois-Perret
    L'Oréal va commencer à travailler à un possible accord avec Armani "très bientôt"
    information fournie par Reuters 02.12.2025 06:48 

    L'Oréal va "assurément" étudier une entrée au capital de la maison de couture italienne Giorgio Armani et le groupe français de cosmétiques va commencer à y travailler "très bientôt", a déclaré lundi son directeur financier Christophe Babule lors d'une discussion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank