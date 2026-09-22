Bureau Veritas vise une croissance du CA à deux chiffres pour 2027-28

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, détails, prévisions)

Bureau Veritas BVI.PA a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires à horizon 2028, à l'occasion de la présentation de ses nouveaux objectifs, le groupe français prévoyant notamment de soutenir sa croissance en accélérant les fusions-acquisitions et en développant l'emploi de l'Intelligence artificielle (IA).

Le spécialiste de la certification déclare dans un communiqué prévoir une croissance totale du chiffre d'affaires à deux chiffres pour 2027-2028, contre une prévision précédente d'une croissance "élevée à un chiffre".

"Notre ambition est de générer un milliard d’euros de chiffre d’affaires dans les marchés et services liés à l’Intelligence Artificielle d’ici 2030", souligne Hinda Gharbi, directrice générale, citée dans le communiqué.

A la Bourse de Paris, vers 07h10 GMT, l'action Bureau Veritas prend 1,7% à 27,62 euros, contre une quasi-stabilité (+0,07%) pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

"Nous considérons l'accélération supplémentaire des fusions et acquisitions et des ambitions de chiffre d'affaires basées sur l'IA comme le point central", avisent les analystes de JP Morgan dans une note, le courtier ajoutant attendre plus de précisions lors de la présentation détaillée des objectifs par la direction.

Selon Bureau Veritas, le déploiement de l'IA permettra de proposer une offre de services davantage fondée sur les données, en vue de dépasser l'ancien modèle basé sur l'inspection et la certification.

Cette technologie permettrait également d'explorer de nouveaux champs tels que la cybersécurité, l’intégrité des données ou encore la surveillance automatisée, et rendrait possible l'accompagnement des clients dans la gestion de ces nouveaux risques, précise le groupe dans un communiqué.

Bureau Veritas ajoute prévoir d’accélérer sa stratégie de fusions-acquisitions afin de soutenir une croissance relutive du chiffre d’affaires et des marges au sein de ses divisions opérationnelles.

Le groupe resserre par ailleurs sa fourchette cible de levier financier à 1,5x-2,0x, contre 1,0x - 2,0x antérieurement.

Selon JP Morgan, le relèvement des perspectives "reflète (les) ambitions accrues en matière de fusions-acquisitions nettes (...), comme en témoigne l'objectif de levier financier".

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)