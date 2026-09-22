Bureau Veritas veut tripler son chiffre d'affaires dans l'IA d'ici 2030

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Bureau Veritas, géant de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, a annoncé mardi vouloir tripler son chiffre d'affaires dans les marchés et services liés à l'intelligence artificielle pour atteindre 1 milliard d'euros à l'horizon 2030.

L'entreprise a fait cette annonce à l'occasion de sa journée investisseurs et indique que l'IA est un "accélérateur de croissance" notamment sur les "marchés des actifs critiques", "l'assurance des systèmes d'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'intégrité des données ou encore la surveillance automatisée", selon le communiqué de presse de Bureau Veritas.

"L'ensemble de ces opportunités soutient l'ambition du groupe de générer 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans les marchés et services liés à l'intelligence artificielle d'ici 2030", assure le géant de la certification.

"À titre de comparaison, cette activité représenterait environ 370 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 estimé, incluant la contribution de l'acquisition de LotusWorks sur une année pleine", ajoute Bureau Veritas qui a annoncé en avril l'acquisition de cette entreprise irlandaise spécialisée dans les projets de construction dédiés aux infrastructures critiques des fabricants de semi-conducteurs et des opérateurs de centres de données.

Mardi, le groupe fait également un point étape de son plan stratégique Leap/28 annoncé en 2024.

Depuis son lancement, "nous avons enregistré une forte croissance organique, amélioré nos marges et généré des rendements attractifs pour nos actionnaires, dans un environnement macroéconomique complexe", s'est réjouie dans le communiqué la directrice générale Hinda Gharbi.

Bureau Veritas s'est grandement restructuré ces trois dernières années. L'entreprise a réalisé 24 acquisitions et trois cessions et a réorganisé son modèle opérationnel autour de quatre divisions : "Activités industrielles et matières premières", "Bâtiment et infrastructures", "Business assurance" et "Tests et services produits".

Le groupe relève par ailleurs son objectif de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour 2027-2028 (sans préciser le chiffre exact) et assure ses actionnaires qu'ils auront des retours annuels à deux chiffres.

Bureau Veritas dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 21 octobre. Fin juillet, il avait annoncé un chiffre d'affaires au premier semestre en hausse de 2,1%, à 3,26 milliard d'euros, et revoyait déjà à la hausse ses perspectives pour 2026.