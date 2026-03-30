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Bureau Veritas s'allie à Trade Technologies pour simplifier le commerce mondial
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 16:15

Bureau Veritas annonce un accord stratégique avec Trade Technologies, principal fournisseur de services d'automatisation du financement du commerce, de connectivité et de gestion des transactions, dans le but de simplifier les opérations commerciales mondiales.

Les crédits documentaires continuent de servir d'instruments essentiels dans le commerce international, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, et dans de nombreuses transactions de crédit documentaire, des documents d'évaluation de la conformité sont requis.

"Ces documents doivent être émis avant l'exportation et vérifiés pour assurer la conformité au crédit documentaire, ce qui crée souvent des retards et ajoute une complexité opérationnelle", souligne le groupe de services de test, d'inspection et de certification.

La collaboration entre Bureau Veritas et Trade Technologies rationalise ce processus en reliant directement les inspections et les évaluations de conformité au flux de financement du commerce, permettant une validation et une livraison plus rapides des certificats requis.

Selon Bureau Veritas, le secteur du commerce documentaire devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1% jusqu'en 2029, et le commerce documentaire devrait rester un élément central du marché du financement du commerce bien au-delà de 2050.

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