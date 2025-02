Bureau Veritas : repart à l'assaut des 30,60E information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - Bureau Veritas oscille depuis 6 mois au sein d'un corridor 27,5/30,70E et le titre repart à l'assaut des 30,60E, lé résistance testée le 11 décembre 2024 puis mi-janvier 2025.

Seul le débordement confirmé des 30,7E donnerait le top départ d'une ascension vers 33,8/34E (nouveaux records absolus en jeu).





Valeurs associées BUREAU VERITAS 30,14 EUR Euronext Paris +1,96%