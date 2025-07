Bureau Veritas, Rémy Cointreau, Vallourec...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alten

Au deuxième trimestre, Alten a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,8 %, à 1,022 milliard d'euros. À données constantes, la baisse a atteint 5,7 % dont -4,8 % en France et -6,1 % hors de France. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus de la société dédiée à l'ingénierie et à l'IT Services ont reculé de 1,1 %, à 2,108 milliards d'euros avec une progression de 3,8 % en France et un repli de 3,5 % en dehors de l'Hexagone. En organique, la décroissance est de 5,6 %.

Aramis Group

Au troisième trimestre, Aramis Group a vu son chiffre d'affaires organique progresser de 3,1 %, à 591,2 millions d'euros. Le groupe a vu ses ventes progresser en France (+10,8 %), en Belgique (+12,2 %), au Royaume-Uni (+6,3 %). En revanche, elles ont reculé en Espagne (-14,1 %), en Autriche (-20,2 %) et en Italie (-11,3 %). Pour l'ensemble de l'année, le spécialiste des voitures d'occasion vise une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés autour de 5 % et l'Ebitda ajusté est attendu proche de 65 millions d'euros.

Bénéteau

Conformément à ses anticipations, les ventes de Bénéteau ont reculé de 16% au deuxième trimestre, à 273,5 millions d'euros. Avec le repli des revenus de 43 % observé au premier trimestre, le chiffre d'affaires du premier semestre est en baisse de 27,3 %, à 403,8 millions d'euros. Toutefois, le constructeur de bateaux à voiles et à moteur a annoncé une hausse de ses prises de commandes sur les six premiers mois de l'année en dépit du contexte incertain lié aux droits de douanes vers les États-Unis. Le groupe a pu compter sur le succès commercial des nouveaux modèles.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a enregistré une performance robuste au premier semestre 2025 qui s'accompagne de la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe a déclaré un résultat net part du groupe de 322,3 millions d'euros, en hausse de 37,6 % et un résultat opérationnel ajusté de 491,5 millions d'euros, en hausse de 8,8 %. La marge opérationnelle s'élève à 15,4% contre 15% un an plus tôt à la même période. Le spécialiste français de la certification a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 3,19 milliards d'euros, en hausse organique de 6,7%.

Carrefour

Carrefour a déclaré au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 210 millions d'euros contre 313 millions un an auparavant. L'Ebitda est en progression de 1,1% à 1,93 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 46,56 milliards d'euros s'inscrit en croissance de 3,7 % en comparable. Pour la première fois depuis 2023, les ventes repartent à la hausse en France (+2,1 %).

Jacques Bogart

Jacques Bogart a fait état d'un chiffre d'affaires au premier semestre en recul de 9,1% à 121,9 millions d'euros."Les ventes de la marque Jacques Bogart et Ted Lapidus ont été perturbées aux Etats-Unis, suite aux incertitudes sur les taxes douanières sur les importations de produits européens, conduisant à des reports de commandes sur le second semestre", précise un communiqué du parfumeur.

Lagardère

Lagardère a déclaré un résultat net part du Groupe de 47 millions d'euros au premier semestre 2025, contre 2 millions sur la même période en 2024. Le Résop Groupe, le résultat opérationnel courant des sociétés intégrées, atteint 225 millions d'euros, contre 212 millions auparavant. Le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 3,8%, à 4,35 milliards d'euros. En données comparables, la croissance s'élève à 3%, tirée par toutes les activités.

LVMH

LVMH a déclaré au titre de son premier semestre un bénéfice net de 5,69 milliards d'euros, en retrait de 22% sur un an. Le résultat opérationnel courant atteint 9,01 milliards d'euros, en repli de 15%, contre -16,8% attendu. De son côté, le chiffre d'affaires du géant du luxe s'élève à 39,81 milliards d'euros, en recul de 4%. Une demande plus faible en Asie et un ralentissement des dépenses haut de gamme ont pesé sur les performances de ses divisions clés.

Michelin

Michelin a vu ses ventes reculer de 3,4 % au premier semestre, à 13 milliards d'euros, avec un effet devise défavorable de 1,5 % lié à l'appréciation de l'euro. La marge opérationnelle des secteurs a diminué en passant de 13,2% à 11,1 %, et le bénéfice net s'est affaissé de 27,77 %, à 840 millions d'euros. Le fabricant de pneumatiques précise que ses comptes sur les six premiers mois de l'année ont été marqués par une baisse des volumes liés aux activités de première monte, mais ont bénéficié d'un puissant effet prix-mix.

Pierre et Vacances

Pierre et Vacances a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 12% au troisième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, ressortant à 470 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des parcs Center Parcs, qui comptent pour les deux tiers du total, a augmenté de 12%, celui des appart'hôtel Adagio s'envolant de 16% sur la période. Les centres de vacances sous la marque Pierre & Vacances ont également vu leur chiffre d'affaires progresser, de 8,4%, grâce à une hausse du prix moyen de vente (+4,6%) et du nombre de nuits vendues (+3,6%).

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 220,8 millions d'euros au premier trimestre 2025-26, en progression de 5,7% en organique et de 1,8% en données publiées, affecté par un effet défavorable des devises de 4,0%, principalement lié à l'évolution du dollar et du renminbi. Pour l'exercice en cours, le groupe de spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis.

STMicroelectronics

STMicroelectronics renforce ses capacités mondiales en capteurs avec l'acquisition prévue de l'activité capteurs MEMS de NXP Semiconductors spécialisée dans les produits de sécurité pour l'automobile ainsi que les capteurs pour les applications industrielles. Les deux acteurs ont conclu un accord définitif de transaction pour un prix d'achat allant jusqu'à 950 millions de dollars en numéraire, dont 900 millions de dollars initialement et 50 millions de dollars sous réserve de la réalisation de jalons techniques.

Valeo

Valeo a dévoilé des résultats semestriels conformes à ses prévisions grâce notamment à une gestion stricte de ses prix, des mesures de réduction de ses coûts et de ses investissements, ainsi que de son repositionnement vers des nouveaux contrats à meilleures marges. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a reculé de 1,4 % à périmètre et taux de change constants, pour s'élever à 10,66 milliards d'euros.

Vallourec

Vallourec a fait état d'un Ebitda de 187 millions d'euros, sur la période avril-juin, en baisse de 10% sur un an. Le fabricant de tubes en acier table désormais sur un Ebitda compris entre 195 et 225 millions d'euros au troisième trimestre et anticipe une amélioration au second semestre, portée par une hausse des prix à l'international et une réduction des coûts.Le flux de trésorerie disponible ajusté atteint 88 millions d'euros et la génération de trésorerie globale 57 millions d'euros. La dette nette s'élève à 201 millions d'euros après 370 millions d'euros de retour aux actionnaires.

Voltalia

Voltalia a été choisi par ESB, entreprise semi-étatique de services publics, pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de deux nouvelles centrales solaires. Ces contrats portent sur la construction de la centrale solaire de Carriglong (43,7 mégawatts) et de la centrale solaire de Clashwilliam ( (49,2 mégawatts). Ces projets marquent la quatrième collaboration entre Voltalia et ESB depuis 2023 .