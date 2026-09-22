Bureau Veritas relève son objectif de croissance pour 2027-2028

A l'occasion de sa journée investisseurs, Bureau Veritas fait part d'une mise à jour de ses ambitions LEAP | 28, avec un relèvement de son objectif de croissance totale du chiffre d'affaires à deux chiffres pour la période 2027-2028, contre une croissance élevée à un chiffre précédemment.

Le groupe français de services de tests, d'inspection et de certification resserre sa fourchette cible de levier financier à 1,5x-2,0x, contre 1,0x-2,0x précédemment. Il prévoit aussi un taux de conversion du cash "maintenu à un niveau élevé", contre "supérieur à 90%" précédemment.

Voyant dans l'IA un accélérateur de croissance, Bureau Veritas affiche son intention de déployer un cadre de gouvernance unique pour l'IA en son sein, avec l'ambition de générer 1 MdEUR de chiffre d'affaires sur les marchés et dans les services liés à l'IA d'ici 2030.

"Depuis le lancement de LEAP | 28 en mars 2024, Bureau Veritas a tenu avec succès les engagements pris auprès de ses parties prenantes. Nous avons enregistré une forte croissance organique, amélioré nos marges et généré des rendements attractifs pour nos actionnaires, dans un environnement macroéconomique complexe", souligne sa directrice générale, Hinda Gharbi.

"En matière de capital humain, nous avons lancé de nouveaux programmes de développement des compétences stratégiques. En 2027 et 2028, nous accélérerons nos acquisitions et finaliserons le déploiement mondial de nos programmes de performance et de capital humain afin d'en amplifier les effets", poursuit-elle.