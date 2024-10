Bureau Veritas relève ses perspectives annuelles

(AOF) - Bureau Veritas annonce un chiffre d'affaires de 1,54 milliard d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 8,8% sur un an et de 13% sur une base organique. Le spécialiste de l’industrie des essais, de l’inspection et de la certification (TIC) relève ses perspectives annuelles et prévoit désormais d’atteindre une croissance organique de 9 à 10% de son chiffre d’affaires (contre "élevée à un chiffre" précédemment) avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant et des flux de trésorerie "à un niveau élevé".

Bureau Veritas attend pour ses flux de trésorerie un taux de conversion du cash "supérieur à 90 %".

Cet optimisme se fonde sur la performance des neuf premiers mois, un pipeline de ventes sain et en croissance, ainsi que sur "une forte croissance du marché sous-jacent".

