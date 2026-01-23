 Aller au contenu principal
Bureau Veritas réalise une acquisition en Italie
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 18:02

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil leader en Italie, spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de modes premium et de luxe. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

La société française précise que cette opération est en phase avec sa stratégie visant à renforcer ses positions dans le secteur des services aux produits de consommation et à accélérer sa croissance sur des marchés clés tels que l'Italie.

Cette opération sera génératrice de valeur en combinant les outils propriétaires d'analyse du cycle de vie de SPIN360 et ses services de conseil orientés données avec le savoir-faire de Bureau Veritas en matière de certification et d'audit de chaînes d'approvisionnement. Elle permettra également à Bureau
Veritas de s'affirmer comme un centre d'excellence global pour la mode premium et le luxe.

Créée en 2009 et basée à Milan, SPIN360 fournit des services de conseil technique couvrant l'analyse du cycle de vie, l'évaluation des coûts du cycle de vie, les déclarations environnementales de produits, l'empreinte carbone, l'engagement et le suivi de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le reporting ESG.

Elle emploie environ 30 experts hautement qualifiés et sert une clientèle mondiale diversifiée dans les secteurs de la mode et du luxe, des tanneries, des matières premières, du textile et de la chaussure. En 2024, le groupe a généré un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros.


