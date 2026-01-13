 Aller au contenu principal
Bureau Veritas, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 13 janvier 2026
information fournie par AOF 13/01/2026 à 11:58

(AOF) - Bureau Veritas (+1,48%, à 27,44 euros)

Bureau Veritas s'offre un rebond au lendemain d'un repli de 2,45%. Sans compter la hausse du jour, le titre du spécialiste de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire recule de seulement 0,52% depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 dopée par un plan de restructuration au 2 nd semestre :

- organisation resserrée entre 4 zones géographiques et regroupement des lignes de produits en 3 pôles - industrie & matières premières, urbanisation, assurance et biens de consommation, afin de séparer fonctions supports et métiers,

- gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables - et cessions d’activités matures finançant les acquisitions

- travail sur la dette par des remboursements anticipés d’obligations,

-la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en-bout » dans la transition énergétique, et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- une innovation axée sur la digitalisation des process avec des plateformes transverses et accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab et les partenariats ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 5 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau, carnet de solide permettant une évaluation juste des capex, portefeuille résistant d’activités apportées à 45 % par des contrats pluri-annuels ;

- Dynamisme de la croissance externe : 8 acquisitions sur les 9 premiers mois de l’année pour 92 M€ de chiffre d’affaires additionnel, et 2 autres en octobre, considérées comme stratégiques, l’une pour la division B&I, l’autre pour la division renouvelables ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s

Défis

- Impact négatif fort de la parité euro contre autres devises ;

- Après une hausse de 2,3 % du chiffre d’affaires au 3 ème trimestre, objectifs 2025 confirmés : croissance des revenus entre 5 % au moins et près de 10 %, amélioration de la marge opérationnelle et forte génération de trésorerie ;

- Ambition 2028 : gain de -10 % par an des revenus, marge opérationnelle améliorée de 20 à 30 point de base par an, croissance à 2 chiffres du bénéfice par action et repli du levier de la dette dans une fourchette de 1 à 2 ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,9 € et 200 M€ de rachats d’actions, dans le cadre d’une politique de distribution de 65 %.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
27,3600 EUR Euronext Paris +1,18%
