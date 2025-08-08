Bureau Veritas, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 8 août 2025

(AOF) - Bureau Veritas (-0,89% à 26,70 euros)

Bureau Veritas se replie. Fin juillet, le groupe a dévoilé une performance robuste au premier semestre 2025 qui s'est accompagnée de la confirmation de ses objectifs annuels. Il a déclaré un résultat net part du groupe de 322,3 millions d'euros, en hausse de 37,6 % et un résultat opérationnel ajusté de 491,5 millions d'euros, en hausse de 8,8 %. La marge opérationnelle s'est élevée à 15,4%, contre 15% un an plus tôt à la même période. Le spécialiste français de la certification a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 3,19 milliards d'euros, en hausse organique de 6,7%.

Points clés

- Groupe né en 1828, numéro un mondial (6 % du marché) de l'inspection, de la certification des produits et des essais en laboratoire ;

- Chiffre d'affaires de 6,2 Mds€ généré par six divisions : le bâtiment & infrastructures (29 %), l’agro-alimentaire & matières premières (20 %), l’industrie (21 %), les biens de consommation (13 %), la certification (9 %) et le marine&offshore ;

- Revenus répartis entre l’Europe pour 35 %, l’Asie-Pacifique pour 28 % (dont la Chine, 1er pays du groupe pour 18 % du total), les Amérique pour 27 % ;

- Ambition fondée sur 3 piliers :

- exploitation de la valeur des activités existantes puis des mutations technologiques et sélectivité des opportunités de croissance,

- moteurs : scale (standardisation de l’offre), expand (enjeux de transition énergétique et durabilité) et lead (connectivité, cybersécurité et traçabilité),

- répartition équilibrée des flux de trésorerie : investissements, fusions & acquisitions, retour aux actionnaires ;

- Capital contrôlé à 26,5 % par Wendel, Laurent Mignon présidant le conseil de 12 administrateurs, Hinda Gharbi assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires LEAP 28 fondée sur un portefeuille résistant d’activités dont 45 % proviennent de contrats pluri-annuels et dopée par :

- la gestion active du portefeuille : recentrage sur les meilleures opportunités de croissance -cybersécurité, énergies renouvelables, développement durable- et cessions d’activités matures finançant les acquisitions (10 en 2024) ;

- le travail sur le dette par des remboursements anticipés d’obligations,

- la spécificité des conquêtes de marché : via l’offre de solutions « de bout-en- bout » dans la transition énergétique,et via la combinaison partenariats/ acquisitions, positive pour la rentabilité;

- la digitalisation des opérations via des plateformes transverses,

- une innovation accélérée via les programmes d'incubation, le Data lab, les partenariats de recherche et industriels ;

- Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 42 % vs 2021des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 25 % pour le scope 3,

- 55 % des ventes issues des services de la ligne verte BV ;

- 4 atouts forts : réputation d’intégrité, accréditations publiques, densité du réseau et carnet de solide permettant une évaluation juste des capex ;

- Bilan solide : 1,9 Md€ de capitaux propres, 2,1 Md€ de disponibilités et 1,2 Md€ de dette nette avec effet de levier de 1,06, notée A3 par Moody’s.

Défis

- Intégration des acquisitions réalisées en 2024 (3O0 M€ de revenus attendus et de celles réalisées au 1 er trimestre (ContecAQS en Italie, GeoAssay au Chili, soit 38 M€) ;

- Après une hausse de 8,3 % du chiffre d’affaires à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissance des revenus « modérée à élevée » à moins de 10 %, amélioration de la marge opérationnelle et flux de trésorerie élevés avec un taux de conversion de + 90 % ;

- Ambition 2028 : gain de -10 % par an des revenus et marge opérationnelle de +16 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,9 € et 200 M€ de rachats d’actions avant fin juin.