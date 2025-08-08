 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un hôtel désaffecté s'effondre à Amiens, aucune victime recensée
information fournie par AFP 08/08/2025 à 18:04

Des policiers et pompiers près de l'ancien hôtel désaffecté qui s'est effondré le 8 août 2025 en milieu de journée à Amiens ( AFP / Francois NASCIMBENI )

Une énorme masse de débris ensevelit le trottoir, sur une quinzaine de mètres de large: dans le centre-ville d'Amiens, un ancien hôtel désaffecté s'est brutalement effondré à la mi-journée vendredi, laissant un décor chaotique, mais sans faire de victime.

Les raisons de l'effondrement de ce bâtiment de deux étages avec combles restent pour le moment inconnues.

L'immeuble s'est effondré "vers midi", selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Somme.

Des équipes spécialisées de sauvetage, dont une équipe cynophile et une équipe drones, ont afflué sur les lieux, à la recherche d'éventuelles victimes. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Quelques heures plus tard, le Sdis a fait savoir que "tout le nécessaire" avait été effectué pour détecter d'éventuelles victimes, mais que ces recherches n'avaient rien donné. Selon la préfecture de la Somme, le bâtiment était a priori "inoccupé".

Vendredi après-midi, le trottoir devant l'immeuble était recouvert de plusieurs mètres de débris, où se mêlaient éléments de toiture, matériau isolant, poutres et vieux cartons, a constaté sur place une équipe de l'AFP.

Deux voitures, garées devant l'ancien hôtel, ont été partiellement recouvertes par des débris et la poussière.

Vers 18H00, à peine quelques véhicules de pompiers et de la police stationnaient encore dans les rues environnantes, et des habitants d'Amiens arrivaient continuellement pour observer la scène en silence.

- A l'abandon depuis des années -

"Ça a été très vite (...), j'ai entendu du bruit, un gros +pfouf+, de la fumée, et en fait, tout de suite on a été évacués. On a été très bien pris en charge", a témoigné auprès de l'AFP Céline Coulon, une artiste de 50 ans.

Elle figure parmi la trentaine de personnes habitant à proximité de l'immeuble effondré qui ont été évacuées par précaution. La mairie avait ouvert un gymnase pour les accueillir si besoin.

"C'est un vieux bâtiment (...), ça fait un moment qu'il était à l'abandon", a ajouté Mme Coulon, qui a pu rentrer chez elle au bout de quelques heures. "C'est dommage parce que c'était un très bel hôtel".

L'immeuble où elle réside n'est "pas du tout", touché, mais "c'est toujours particulier d'être évacué en urgence de chez soi (...), ça fait peur", a-t-elle confié.

"Je suis très étonnée qu'il se soit effondré, dans le sens où, pour moi, il n'y avait pas de dangerosité pour ce bâtiment", a commenté une autre habitante du quartier, Mélanie, 34 ans, conseillère jeunesse qui habite en face de l'ancien hôtel.

Lorsqu'elle a emménagé en 2019, "il était déjà condamné" se souvient-elle.

"Je me réjouis qu'à cet instant aucune victime ne soit à déplorer et salue la réactivité des secours", a réagi le maire d'Amiens, Hubert de Jenlis, dans un communiqué de presse publié vers 15H00. Il a aussi fait part de son "soutien" aux riverains et commerçants affectés.

