Bureau veritas négocie la cession de ses activités d'essais et d'inspection de produits pétroliers pétrochimiques et charbon

Bureau Veritas BVI.PA a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec Triton Partners en vue de céder ses activités d’essais et d’inspection de produits pétroliers & pétrochimiques et charbon, sur base d'une valeur d’entreprise de 470 millions d’euros.

La transaction implique un multiple VE/EBIT de 11,1x sur les résultats 2025 post-IFRS 16 de Bureau Veritas, précise le groupe dans un communiqué, ajoutant que la cession aura un impact positif sur le profil de croissance organique, la marge opérationnelle ajustée et le retour sur capitaux employés.

L’opération devrait être globalement neutre sur le résultat après sa finalisation, envisagée d’ici la fin du premier trimestre 2027, précise Bureau Veritas.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)